Passalacqua firmó contrato para la radicación de empresa líder en fabricación de motos eléctricas

El acto se concretó este viernes en Sala de Situación de Casa de Gobierno. Se trata de la firma Retsa (Reisender Electronic Technology S.A.), que comercializa y produce su moto eléctrica emblema (Voltu V1S y V1R) y las baterías de litio de diferentes características. Ya comenzaron a construir su sede en el Parque Industrial de Posadas.

La firma Retsa tiene muy avanzada su nave de 1025 m2, donde se ensamblarán baterías de litio (centros de almacenamientos) y motos electrónicas de última generación, en el Parque Industrial de Posadas. Al mediodía de este viernes, se oficializó la radicación de la planta fabril, única en Latinoamérica, a través de la firma de un contrato firmado entre la Provincia, a través del Ministerio de Industria y Guillermo Gebhart, uno de los titulares de la firma de origen nacional.

Retsa tiene previsto arrancar la producción a principios de 2018 y la posibilidad de ensamblar además en EEUU y Alemania.

La firma producirá su moto eléctrica emblema, Voltu V1S y Voltu V1R y conjuntos de almacenamiento destinados a hospitales, centros de salud, plantas de generación y almacenamiento de energía, centros de procesamiento de información y servidores críticos, y otros consistente en Sistemas de gestión inteligente de energía y almacenamiento Voltu Energy System 7 KWh; Voltu Energy System 28KWh y Voltu Energy System 14KWh.



Retsa fabricará desde Misiones la novedosa marca de motos eléctricas, única en el mercado mundial, que se exportará con la leyenda identificatoria de producto “Fabricado en Misiones, Argentina”.



Los dueños indicaron que la provincia tiene la potencialidad para fabricar toda la tecnología con resguardo de propiedad intelectual, con el plus de que todo se exportará desde Misiones hacia otros mercados, como EEUU, Europa y Asia.



Dicha planta tendrá una capacidad máxima de fabricación de equipos para 200 Mwh anuales y 2500 motos eléctricas anuales, con 4 líneas de ensamblaje de baterías, 1 línea de ensamblaje de motos eléctricas, 1 línea de ensamblaje de motores y una línea de ensamblaje de componentes electrónicos instaladas, y un espacio de 1125,82 m2 cubiertos, en la que se desempeñarán, en plena producción, hasta 120 operarios y 30 profesionales.



Es de destacar que esta industria no solo generaría mano de obra directa sino que desarrollará cadenas de proveedores en la provincia de Misiones, para lo cual generará nóminas de insumos y sus especificaciones a fin de impulsar su fabricación y/o producción local.

Junto al equipamiento, insumos, know how, recursos humanos y desarrollos tecnológicos para la instalación de la planta industrial, se prevé como estrategia requerida por el gobierno provincial incrementar gradualmente y en la medida de lo posible, la utilización de los componentes producidos en Misiones, ampliando la gama de productos producidos y generando puestos de trabajo y transferencia tecnológica.