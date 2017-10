Fútbol: Alejandro Ormos será el entrenador interino de Guaraní

Como era imaginable, Sebastián Pena le puso fin a su ciclo justo el día que cumplió un año. Exactamente la mañana del miércoles 19 de octubre de 2016, “Tomatito” asumía la responsabilidad de sacarlo a flote a Guaraní Antonio Franco, que estaba en una situación parecida a la actual.

Pena reemplazó a Miguel Angel Zahzú, que renunció el lunes 17, con el equipo en el último lugar de la zona 6 del torneo Federal A. Las cosas del destino…

Sebastián Pena dirigió a Guaraní en 31 partidos, de los cuales consiguió 8 victorias, 10 empates y 13 derrotas. En condición de local ganó en 6 oportunidades, obtuvo 5 empates y perdió 5. Fuera del Clemente tan solo ganó dos partidos, cosechó 5 igualdades, y sufrió 8 derrotas.

La danza de nombres sobre eventuales reemplazantes, ya se inició anoche mismo, ni bien el ahora exDT franjeado le comunicó su decisión a la dirigencia.

Miguel Salinas y Carlos Marczuk, aparecen como los primeros que serán contactados, aunque algunos insisten que hay otros candidatos que también tienen chances, como Cristian Domizzi y Pedro Dechat.

Un dato: el “Pájaro” Domizzi acaba de rescindir su contrato con San Lorenzo de Alem (Catamarca) y desde este viernes está en libertad de acción…

Por lo pronto, Alejandro Ormos asumirá la responsabilidad de conducir el plantel franjeado desde este viernes, ya que el martes próximo Guaraní debe jugar con Sportivo Patria, por la 8ª fecha del Federal A.

Serán horas decisivas, porque la designación del nuevo cuerpo técnico no puede esperar ante la difícil situación por la que atraviesa el equipo, que ante Chaco For Ever volvió a mostrar sus notorias falencias, tácticas, individuales y colectivas.

Guaraní necesita urgente que llegue un técnico que conozca la categoría, que llegue, descomprima esta situación y haga sentir un cambio de rumbo total en todos los aspectos, tan necesario como el agua…

De lo contrario, si no se acierta con el nombre, quedará seriamente comprometido su futuro en la categoría.