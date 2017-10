"Malvinas es un sentimiento y no tiene que ser usada por banderías políticas", dijo ex titular del Ejército

El ex Jefe del Ejército (1991/1999) y veterano de la Guerra de Malvinas Martín Balza (84) recordó que en los meses del conflicto bélico que se desarrolló en el Atlàntico Sur ocupaba la jefatura del Grupo de Artillería 3 y algunos de los ex combatientes que escribieron el libro Combatimos -presentado este viernes en el Museo Regional Cambas, de Posadas- estaban bajo su mando. "Creo que transmitir a las generaciones jóvenes qué pasó y cómo lo vivieron me parece que es algo importante y tenemos la responsabilidad de hacerlo quienes estuvimos en la guerra", afirmó.

Sostuvo que la guerra nunca soluciona nada y la definió como un renunciamiento a las escasas pretenciones de la humanidad. "Nadie la odia más que aquél que la conoció. Es muerte, destrucción, huérfanos, viudas", reflexionó.

Al hacer referencia al conflicto de Malvinas, Balza indicó que hombres argentinos pelearon por un sentimiento, "al margen de quienes nos llevaron a esa aventura. Una lamentable Junta Militar que jugó con un sentimiento. Malvinas fue en 1982 una causa justa en manos bastardas", enfatizó.

Balza manifestó, además, que la forma de reivindicar esas islas e incorporarlas al patrimonio "no es la violencia, no es la guerra". "Es hacer valer nuestros inobjetables instrumentos jurídicos en los principales foros internacionales porque esas islas son inobjetablemente argentinas, desde el punto de vista geográfico, histórico y jurídico. Pero para ello tenemos que trabajar con profesionalidad, seriamente y no que la reivindicación sea producto de los vaivenes políticos internos que tenemos. Es una causa nacional", insistió.