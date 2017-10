San José: una comunidad que apuesta por el cine

Es fácil ver los afiches que anuncian las películas del mes, sin embargo los pobladores de San José prefieren pasar por la casa de Mario Rivas para consultar sobre qué película se podrá ver por la noche. Este gesto amistoso de muchos vecinos, es también un reconocimiento al compromiso y trabajo permanente de Mario Rivas, gestor cultural desde hace años y, actualmente, presidente de la Cooperativa de “Academia Productora de Artes”.

Este mes, la Sala IAAviM San José cumple un año de proyecciones. Ante la propuesta del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM), de crear una red de salas que permita acercar la cinematografía nacional a localidades que no cuentan con salas de cine, los integrantes de la cooperativa no dudaron un instante en gestionar un espacio en su comunidad. Fue así que con el apoyo de la Municipalidad y de la Comisión Directiva del SUM Pindapoy, se inauguró la Sala de Cine.

“Tanto quienes integramos la cooperativa como el público, nos apropiamos del espacio; adquirimos en este año de proyecciones el sentido de lo propio. A eso me refiero cuando hablo de la culturización, del fortalecimiento de la cultura local: ya lo sentimos como propio y queremos que siga”, afirma Rivas.

En proyectos como el que lleva adelante la Cooperativa “Academia Productora de Artes”, el trabajo y compromiso de cada persona es clave. Acondicionar el espacio, chequear que todo esté listo para la función, atender al público que llega un día de fin de semana, implica dedicar tiempo, ser responsable pero sobre todo, amar la tarea que se realizar: proyectar películas.

“Aquí en San José no hay suficientes medios, espacios para el uso de la cultura, el arte. Hay muy buena voluntad y predisposición de la gente, eso sí es lo que hay a favor. Tenemos cien mil desafíos; es un pueblo chico pero con grandes aspiraciones. Y lo curioso es que estas dificultades nos sirven a nosotros de motivación. Nos motiva lo difícil, lo desafiante, lo complicado”, confiesa el responsable de la Sala IAAviM.



El esfuerzo de Mario y su equipo es recompensado con la respuesta de la gente. “Es muy grato muchas veces ver gente llegar a mi casa y preguntar si va a haber película hoy, qué película pasan, si bien tenemos los afiches por todos lados, igual hay una consulta constante de las funciones y estas ganas de ir y asistir a las diferentes funciones y propuestas que brindamos. Eso es lo que más satisfacción me da, que golpeen las manos en mi casa y me pregunten si va a haber cine hoy”.

Luego de un año de proyecciones, la comunidad de San José sigue ocupando el espacio de la Sala en busca de emociones. “Lo disfrutan, se ríen, se asustan, a cada película una vivencia. Si es mala, a veces no me dicen nada (risas), se levantan y se van. Pero aún así me da satisfacción porque siento que es un espacio que vale la pena que exista, porque la gente responde, el público está constantemente pidiendo que sigamos”, cuenta Mario Rivas.

El ejercicio ver películas nacionales es al mismo tiempo un trabajo de educación de audiencias. Se trata de descubrir historias que hablan de nuestros propios temas, de nuestra cultura, nuestra historia. En este sentido, Rivas señaló la importancia del IAAviM, “no solo por el hecho de proyectar películas, o de brindar un espacio al cine y al audiovisual en general, sino porque colabora, contribuye con la culturización y educación de nuestro pueblo”. Y agrega, “Nos permite trabajar con tranquilidad, porque al estar vinculados al IAAVIM estamos trabajando respaldados legalmente”.

A través del trabajo coordinado por la Gerencia de Exhibición, Distribución y Comercialización, a cargo de Mariana Fried, la Red de Salas IAAviM cuenta con películas oficiales, producidas en el país con el apoyo del INCAA. A su vez, desde hace algunos meses se comenzó con la implementación del Boleto Oficial Cinematográfico (BOC), con el objetivo de contabilizar oficialmente la cantidad de espectadores. Aun siendo gratuitas las funciones, el corte de entradas permite legalizar a los espectadores, sumarlos y hacerlos visibles en las estadísticas reales. Es también una herramienta formidable para saber cuantas personas siguen viendo una película que salió de cartelera de una sala comercial.

Al preguntarle por el futuro de la sala, Mario Rivas no vacila: “somos ambiciosos, nos vemos con una sala de cine. Yo creo que en algún futuro vamos a tener nuestra propia sala de cine, acondicionada acústicamente, con todos los equipos técnicos para la adecuada proyección de las películas, para que la vivencia cinematográfica sea mucho mejor. A eso apuntamos”.



Próximas funciones



Martes 24 de octubre, 20 hs: “Francisco, el padre Jorge”

Martes 31 de octubre, 20 hs: “Raídos”



Salón de Usos Múltiples Pindapoy

Dirección: Barrio Pindapoy S/N, San José

Entrada libre y gratuita.