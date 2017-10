Fútbol: los misioneros vuelven a jugar el martes

El Consejo Federal de AFA dio a conocer las designaciones para la 8ª fecha de la zona 4 del torneo Federal “A”, donde Crucero y Guaraní repetirán la condición de juego de la jornada del jueves. La fecha se disputará recién el martes, debido a que este domingo habrá elecciones nacionales legislativas.

A las 16, Crucero del Norte visitará a San Jorge, en Tucumán, con el arbitraje de Jorge Sosa mientras que a las 21, Guaraní Antonio Franco recibirá a Sportivo Patria, en Villa Sarita y con la conducción técnica de la dupla interina conformada por Alejandro Ormos y Ramón Jaquet. El árbitro será Adriñan Franklin (Santa Fe).

Chaco For Ever recibirá a las 21.30 a Gimnasia y Tiro, en duelo de dos equipos que están luchando por estar entre los cuatro primeros (zona de clasificación). Y el líder Sarmiento visitará a las 22 a Juv. Antoniana, en un verdadero partidazo, ya que el elenco “antoñano” es el inmediato perseguidor del “Deca” (a tres puntos), con un partido menos (debe el duelo de la 4ª fecha ante For Ever, que recién se jugará el martes 31).

La programación

Martes 24-10

A las 16, Mandiyú de Corrientes-Altos H. Zapla de Palpalá (Jujuy).

Árbitro: Guillermo González.

Asistentes: Fernando Brillada y Rodrigo López (terna de Resistencia).

A las 16, San Jorge de Tucumán-Crucero del Norte (Misiones).

Árbitro: Jorge Sosa (Corrientes).

Asistentes: Ángel Barrionuevo (Valle Viejo) y Walter Ruarte (La Rioja).

A las 21, Guaraní A. Franco de Posadas-Sp. Patria de Formosa.

Árbitro: Adrián Franklin (Santa Fe).

Asistentes: Ángel Ayala (Corrientes) y Mariana Duré (Resistencia).

A las 21.30, For Ever-Gimnasia y Tiro de Salta.

Árbitro: José D. Sandoval (Concordia).

Asistentes: Jorge Sayago y Néstor Cáceres (ambos de Santiago del Estero).

A las 22, Juv. Antoniana de Salta-Sarmiento.

Árbitro: Carlos Córdoba (Santa Fe).

Asistentes: Hernán Salado Paz (Tucumán) y Laureano Leiva (Formosa).

Fuente: Entretiempo