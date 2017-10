Caso Maldonado: Garavano dijo que los resultados de la autopsia "desmienten muchos de los testimonios"

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, consideró este sábado que "el hecho de que no haya lesiones visibles" en el cuerpo de Santiago Maldonado "desmiente muchos de los testimonios" que surgieron durante la búsqueda del joven que estuvo desaparecido durante casi 80 días. Pronunció esas palabras luego de que la autopsia indicará que no había lesiones en el cuerpo del joven.

Para Garavano, la información que brindó el juez Gustavo Lleral sobre la pericia preliminar al cadáver "es un dato que abre otras hipótesis y desmiente muchos de los testimonios que vimos televisivamente"; al mismo tiempo que advirtió que "es difícil, después de tanto tiempo, lograr precisiones" sobre qué pasó con el joven que desapareció el 1 de agosto durante una protesta mapuche en Chubut.

A partir de la autopsia, el funcionario indicó que "lo que se puede saber es básicamente cuánto tiempo, más o menos, estuvo ese cuerpo en el agua, al apuntar que esas cuestiones son las que van a surgir en estos estudios complementarios, que tienen que ver con análisis específicos".

Sobre la posibilidad de que el cadáver haya sido depositado en el lugar en el que fue hallado, Garavano planteó que "es algo que va a tener que despejar el juez, aunque llama la atención que se trate de un lugar únicamente de acceso de la gente que está en el lugar".

El ministro ponderó el trabajo del Lleral: "va dando algunas certezas y despejando muchas especulaciones”. “El hecho de que no haya lesiones visibles desmiente muchas de las afirmaciones", comentó y añadió que "esto lo ha señalado el Presidente (Mauricio Macri), lo mal que le hace a la República mentirle a un juez, eso ha hecho desviar la investigación y perder tiempo".

"Garavano no habló conmigo. Me estuvo llamando pero no lo atendí. Me parece muy bajo estar en campaña y decir que habló conmigo cuando no lo hizo. Igual que Macri. Es un hipócrita, muy bajo de su parte llamar a mi vieja un día como hoy", sostuvo Sergio Maldonado

Sobre la conversación de ayer de Macri con Stella Maris Peloso, la madre de Maldonado, detalló que fue "breve pero muy sentida e íntima". "El Presidente le transmitió las condolencias, hablaron de lo difícil del momento, y era lo que correspondía hacer en un caso de estas características", completó.