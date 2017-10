Conductor salvó a una familia que era arrastrada por un arroyo tras despistar

Una secuencia de dos despistes sobre la ruta nacional 12, entre las localidades de El Alcázar y Garuhapé, casi terminó en tragedia cerca de las 16 de este sábado Una familia de Puerto Esperanza fue extraída por la parte trasera de un vehículo luego de un despiste.

Según los primeros datos recolectados en base a los dichos de los protagonistas del hecho, primero el conductor de una camioneta VW Amarok se detuvo a asistir a un matrimonio que viajaba en un vehículo y despistó por las condiciones del camino. La pareja de Puerto Iguazú, se movilizaba aparentemente en un Ford Escord. El rodado quedó al margen de la ruta.

Los dos estaban bien y conscientes, pero mientras les sacaban del auto otro despiste ocurrió. Un VW Voyage en el que viajaban un matrimonio y una menor de 14 años salió precipitado de la ruta y quedó sumergido parcialmente en una corriente de agua, aparentemente un arroyo. Todos quedaron inconscientes dentro del coche, mientras el agua avanzaba y se llevaba el coche.

Al conductor de la camioneta, identificado como Eugenio Lemes, no tuvo otra alternativa que tomar un matafuegos y rompier el vidrio trasero para extraer primero a la menor. Ya con la ayuda de otras personas todos fueron extraídos del vehículo. “Si no actuaba no sé qué le iba a pasar a esa gente, el arroyo se los llevaba", relató Lemes.

Según las primeras informaciones, la mujer fue trasladada en grave estado a Posadas, mientras que el hombre estaba inconsciente. Lemes tuvo que ser asistido por los cortes en el brazo.