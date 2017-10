Bárbaro: la gente salió a votar, apenas cesó la lluvia

El candidato a senador por el Partido Agrario y Social (Pays) Héctor Bárbaro, votó a las 8.30 en la Epet N° 3 de Oberá. "Paró la lluvia y eso posibilita que la gente de las colonias vaya a votar. Va a ser una jornada tranquila y de muchísima participación por lo que se vio desde el arranque en todos lados", destacó.

Para añadir que "los argentinos tenemos esta oportunidad de expresarnos, que no es poco. Lo peor que nos puede pasar es no ir a votar, no asistir".