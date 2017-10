"Los Misioneros dimos el ejemplo con una campaña respetuosa y pacífica", resaltó Passalacqua

El mandatario Hugo Passalacqua lo afirmó al emitir su voto en la mañana del domingo, en la Escuela 288 "Presidente Perón", de Oberá. "La provincia siempre se ha destacado por lavocación de expresarse, de hacerse escuchar", agregó.

Poco antes de las 11, el gobernador Hugo Passalacqua llegó a la Escuela 288 para emitir el sufragio en estas elecciones legislativas. Antes de dirigirse a la mesa designada, dialogó con la prensa y remarcó la importancia de la jornada democrática.

"Es un momento en el que todos somos pares, acá no hay jerarquía, no hay nada, todos somos exactamente igualitos. Es el momento en el que la gente hace sentir lo que tiene en el corazón, lo que tiene en la mente, lo que necesita como vecino, como familia. Este es el momento de decir muchas gracias o me falta esto, o aplaudir o criticar, lo que fuere. El sistema encontró una fórmula muy inteligente que es el voto", insistió.

Al mismo tiempo se refirió al nivel de participación del electorado. "Siempre nos hemos caracterizado incluso en días lluviosos, eso que dicen que en la Colonia no votan es mentira. La gente tiene ganas de decir acá estoy y sobretodo consolida el sistema, es lo más importante. El sistema, las instituciones ganan, el sistema gana entonces todos ganamos", enfatizó.

En otro párrafo, Passalacqua puso de relieve la conducta democrática de todos los partidos que intervienen en esta disputa electoral y remarcó que Misiones ha dado ejemplo de convivencia y respeto entre las fuerzas políticas. "Aprovecho para transmitir lo pacífica y respetuosa que ha sido la campaña. No ha habido bullying político, la gente que ha tenido que poner su nombre en las listas sea de concejal, defensor del pueblo, diputados o senadores se ha comportado a la altura de las circunstancias, mostrando su oferta, mostrando lo que piensa, ninguna agresión", destacó.

"Acá en Misiones, y este es un mérito de todos los partidos, no es mérito de la Renovación ni del Gobierno ni de nadie en particular, sino de toda la dirigencia que se ha comportado como se tiene que comportar y eso ha sido notado por todo el mundo", concluyó el mandatario.