Congreso: De Vido pidió licencia como diputado antes de la sesión por su desafuero

El diputado del Frente para la Victoria Julio De Vido presentó hoy un pedido de licencia junto con la renuncia a la presidencia de la Comisión de Energía de la Cámara baja.

El legislador opositor señaló que se le quieren quitar los fueros "sin ninguna prueba" y sostuvo que hay un "armado de causas" en su contra.

"Les aseguro a todos que la posible afectación a mi libertad personal en estas condiciones donde no existe Estado de Derecho no me desvela", señaló De Vido, quien enfrenta un pedido de desafuero de un juez federal.

La licencia debe ser discutida en el Congreso y aprobada por el mismo. La misma no le quita los fueros que permitirían que sea detenido.

La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que debe tratar el pedido de desafuero del legislador convocará a una reunión para mañana con el fin de emitir dictamen y llevar el tema al recinto el miércoles siguiente.

La semana pasada, el fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones, Germán Moldes, confirmó el pedido de desafuero y detención del ex funcionario por considerar que está “protegido por sus fueros” y “en condición de privilegio” respecto al resto de los imputados en el marco del expediente en el que se investigan irregularidades en el manejo de fondos destinados a modernizar la mina de carbón de Río Turbio, en Santa Cruz.

