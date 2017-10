Miguel Salinas: "siempre soñé con dirigir a Guaraní"

Este lunes en la sede social de Guaraní Antonio Franco, mantuvieron una reunión el entrenador Miguel "Pico" Salinas y el presidente del club, Patricio Vedoya, para terminar de definir la llegada de "Pico" a la Franja. En dialogó con , Salinas explicó sus sensaciones ante este nuevo desafío para su carrera como director técnico.

"Estamos tratando de cerrar los últimos detalles en el club, solo falta firmar el contrato oficial. Ojala podamos cerrar todo para comenzar a trabajar", afirmó Salinas tras finalizar la reunión.

El ex entrenador de Crucero aseguro que "con Carlitos (Marczuk) vimos todos los partidos de Guaraní. La oportunidad que me da el club no la quiero desaprovechar. Es un desafío muy grande que tomamos con Carlos, queremos sacar a Guaraní de la situación en la que esta".

"Pico" aseguró que lo puso muy contento que la Franja se haya fijado en él para este momento. "Guaraní es uno de los equipos más grandes y es mi casa, vuelvo a mi casa después de muchos años. Vamos a tratar de no defraudar a la gente".

"Siempre soñé con dirigir a Guaraní, represente muchos años al club en diferentes campeonatos, jugué en las inferiores, en primera y ahora terminar como entrenador es un sueño cumplido", destacó.

Con respecto a la identidad que tendrá su equipo, Salinas cree que "lo más importante es que el equipo pueda tener una identidad futbolística y después ver cómo podemos lastimar al rival. Con mucho trabajo y sacrificio vamos a llegar al objetivo que todos queremos que es salir del fondo de la tabla".

Salinas comenzará a trabajar en Guaraní este miércoles y tendrá a Carlos Marczuk como ayudante de campo. Además, se confirmó que Sergio Lotz será su preparador físico, en reemplazo de Nelson Kleiniving. Lotz, ex preparador físico de Rosamonte, Crucero del Norte entre otros equipos, estará integrando el cuerpo técnico de Miguel Ángel Salinas.

Descartada la posibilidad de Daniel Jara, quien llega para hacerse cargo de la preparación física del plantel será Sergio Lotz. Ahora resta saber si Pico además buscará un entrenador de arqueros ya que en esa materia conoce y bastante del tema.