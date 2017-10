Innovación educativa: "Misiones cumplirá con la brecha digital 0", destacan

La coordinadora provincial de Gestión en TIC, Flavia Morales, dijo que son 148 directores de establecimientos educativos que decidieron que los representen, "sensibilizarlos en lo que van a recibir en las escuelas para que sepan específicamente vienen dentro del Aula Digital Móvil porque sino llegan al correo, firman y no saben qué es". Indicó que unas 41 ADM ya están en la provincia. Destacó, además, que facilitadores de la Escuela de Robótica -de la cual es Directora- acompañarán no solamente en la instalación de las ADM sino también en llevar robótica.

"Pensar que Misiones va a cumplir con la brecha digital 0, con lo que eso significa. Misiones tiene más de mil escuelas primarias y acá estamos hablando de una inversión de más de 78 millones de pesos", remarcó Morales.

Sostuvo que esta iniciativa es destacable porque se realiza "en un momento crítico, donde no hay plata y todo cuesta más".

La flamante diputada nacional electa expresó que Misiones no tuvo "la grieta" que sucedió en las provincias más grandes. "Eso no sirve, divide, no construye. Nosotros acompañamos, facilitamos para que los programas continúen y pudimos lograrlo, desde el consenso", enfatizó.