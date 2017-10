Misionera condenada en Brasil: “Dios mueve montañas y pude salir gracias a un milagro”

En agosto del año pasado Alicia Sandoval, ex secretaria de Acción Social de Puerto Piray fue detenida en San Pablo, Brasil, por la tenencia de 2 kg de cocaína en un bolso. Durante el juicio ratificó su inocencia y aseguró que “cayó en un engaño”. Este sábado, luego de ser juzgada y liberada llegó a Misiones y brindó detalles del calvario que tuvo que pasar.

“Es un milagro que esté acá porque en la situación que me encontraba era casi imposible que saliera. Por oficio, el juez que atiende la causa puede pedir que cualquier persona que cometa un ilícito sea deportada a su país. Siempre encontré eso como algo injusto, porque no tengo nada que ver con ello”, relató a un canal televisivo provincial.

En agosto del año pasado, Alicia había pedido dos meses de licencia sin goce de haberes para realizar un viaje a la India. Según contó entabló relación a través de mensajes vía Facebook con un militar norteamericano que vive en Nueva Delhi. “Tuve trato un año por esa vía con él. Lo podía ver por medio de videocámara. Tenía que viajar a la India y Nepal con la Iglesia a trabajar en un proyecto que lo desarrollamos desde hace muchos años. Sabía porque me dijo que era cristiano y por eso se lo conté. Se hizo amigo desde ese lado para no generar desconfianza”, señaló.

Dijo que cuando llegó a San Pablo para luego salir a la India –en ese transcurso- le pidió que le lleve unos “papeles bancarios”. “En un principio me pareció extraño, pero como me dijo que era mejor tener los originales y que como estaría allí en dos días podía hacerlo sin problemas. Era algo lógico y no lo analicé en ese momento. Venía en una valija pequeña”, indicó.

“Nunca sospeché nada hasta el momento que partieron la valija, porque al abrirla no tenía nada, pero por el peso lograron encontrar la sustancia. Cuando vi la droga allí me reí y pensé que era imposible lo que me estaba pasando. Desde muy joven brindo mi vida a Dios y en ese momento estaba implicada en un tráfico internacional de cocaína. Traté de llamar a mi hija en primer momento, pero no pude comunicarme. Luego pude ubicar a mi cuñada. Me detuvieron mucho tiempo en el aeropuerto hasta que hagan todos los papeles y corroboren que trataba de estupefacientes”, siguió el relato.

“Luego de cuatro días me llevaron a una penitenciaría exclusivamente para extranjeros. Todas las detenidas allí estábamos en la misma situación. En ningún momento sufrí violencia física, pero si psicológica. Allí estuve siete meses, luego fui a juicio. La sentencia fue de un año y 11 meses. Tuve que hacer otros siete meses de trabajos comunitarios con libertad condicional y sin poder salir de ese país”, manifestó.

Sandoval afirmó que su casó fue un milagro porque no son muchos los que obtienen una condena tan corta en estas causas. “Lo mínimo son cinco años. Sé que Dios mueve montañas y eso fue un milagro”, expresó.

Agregó que como prueba presentó todos los chats de Facebook, donde se ve que en ningún momento se habló de llevar cosas o algún tipo de negocios. “Destaco el trabajo del Consulado Argentino que me cuidó en todo momento”, aseguró.

Video y fuente: Canal 4 de Eldorado.