Lamentan la banalización de la cuestión de los pueblos originarios

Y el absurdo de la presunta polémica en torno de si son o no argentinos, que se planteó desde Buenos Aires a partir del reclamo de los mapuches por su territorio, y la similitud y diferencia con los otros pueblos originarios: desde los quom a los guaraníes. La profesora Liliana Rojas explicó que en su cátedra de historia de los pueblos originarios, abarca la temática desde una visión que engloba a toda América. Y dijo que esta banalización “duele tanto como la desaparición y muerte de Santiago Maldonado”.

Lamentó asimismo la politización hecha del tema y ante reacciones tan irracionales como la de un seguidor de Canal 6 que dijo en las redes que a los mapuches “hay que exterminarlos”, la profesora universitaria consideró que resulta menester abordar en profundidad la cuestión de los pueblos originarios. “Tal vez ésta sea la oportunidad para desterrar estos prejuicios “. Manifestó que su postura es “la del diálogo, pero con fines de construcción; no la polémica estéril que destruye, porque cuando lo hace nos destruye a todos”.

Indicó que preguntarse si son argentinos los mapuches sería hacerlo también con los guaraníes, para recordar que las naciones originarias son "prexistentes a la formación de los países: Argentina, Chile, Paraguay”. Habló de la movilidad permanente de estos pueblos, tras observar que “una cosa es hablar de siglos atrás y otra de la actualidad. Por ejemplo los guaraníes pronvenían del Norte de América del Sur y se desplazaron hasta el Sur. Los actuales mbyas no formaron parte de esas oleadas, porque llegaron a Misiones en el siglo XIX”.

En cuanto a los reclamos territoriales indicó que “la territorialidad es común a todos los pueblos originarios, porque el territorio tiene para ellos un significado religioso que no tiene para nosotros. En el caso de los mapuches se enfrentan a poderosos presentes en el Sur. Cuestión de la que no voy a hablar porque no me he ocupado de ello”.

Y a propósito del papel cumplido por el libertador José de San Martín –a partir de la vandalización de su busto en un supuesto reclamo mapuche- señaló que “habrá que dejar actuar a la Justicia para ver si se trató de un ataque de ese tipo o un acto vandálico”. Para advertir que San Martín convocó al ejército libertador a tanto a los mapuches, como a los guaraníes, a los esclavos a los que se les ofrecía la libertad a cambio del servicio y “a todas las clases sociales. Porque él llegó para lñiberar a todos los pueblos” de América del Sur. “Una libertad para todos. Nuestros guaraníes cruzaron los Andes, pelearon en Chile, en Perú, llegaron hasta Ecuador. Y algunos volvieron y por eso se los recuerda en el bronce en Apóstoles”.

Rojas puntualizó que “si cuestionamos la presencia de los pueblos originarios, también tendríamos que cuestionar nuestra propia identidad; a los guaraníes que llegaron en el siglo XIX a Misiones, a los inmigrantes a quienes se les entregaron tierras. Creo que si no sabemos de los pueblos originarios es mejor investigar. Pero no hablar de aquello que desconocemos”.