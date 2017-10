Desafuero de De Vido: Di Stefano no estará en las sesiones porque será papá

El legislador dio cuenta de las razones de su ausencia, tras advertir su condena a los actos de corrupción. "El único destino de quienes cometen (en el pasado, presente y/o futuro) hechos de corrupción, debe ser, insustituiblemente e inalterablemente, la cárcel. O en palabras más sencillas: traje a rayas a los corruptos", precisó en una carta abierta a la ciudadanía de Misiones.

"Esta carta la escribo con el deseo de que llegue a todas y cada una de las personas que viven y trabajan en nuestra querida y amada Provincia de Misiones:

Como es de público conocimiento, en las próximas horas se tratará en la Cámara de Diputados de la Nación el desafuero del Diputado Nacional Julio De Vido, quien tiene varias causas judiciales por presuntos delitos federales, cometidos en el ejercicio de su anterior función política. Sin entrar a analizar la viabilidad jurídica y política de los procesos en trámite, me importa que Uds. conozcan mi posición respecto al tema: no es mi vocación, como Diputado Nacional, proteger a ninguna persona acusada por delitos de corrupción.

El único destino de quienes cometen (en el pasado, presente y/o futuro) hechos de corrupción, debe ser, insustituiblemente e inalterablemente, la cárcel. O en palabras más sencillas: traje a rayas a los corruptos.

Creo que la corrupción es un acto lesivo para la democracia y la república, que hiere sin distinción a cada uno de los miembros que componemos esta sociedad, pero mucho más a aquellos que hoy están en condiciones de vida difíciles, con desconfianza en la política y en lo político. Por lo tanto, fiel a los principios que tengo como ser humano y ciudadano Misionero y Argentino, repudio de manera enfática todo acto de corrupción, del partido que sea y perpetrado por quien fuere.

Como es mi deber rendir cuentas a todas y todos los que forman parte de este pueblo Misionero repletos de esperanza en el futuro, quiero informarles que los próximos días me ausentare de las posibles sesiones en la HCDN. Mi ausencia no será casual ni mucho menos producto del oportunismo, sino que tiene un porque maravilloso y una de las alegrías más grandes que toda persona puede tener en su vida: seré padre por primera vez de mi hijo Bautista. Mi compañera esta en fecha probable de parto y me necesita a su lado en ese momento trascendente e irrepetible para cada ser humano: el nacimiento.

Espero entiendan, me comprendan y estén de acuerdo con la decisión que tome en esta situación tan especial.

Con todo afecto, les mando un cálido y afectuoso saludo.



Daniel Di Stefano

Diputado de la Nación

Provincia de Misiones"