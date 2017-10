Comisión Provincial de la Prevención de la Tortura y el Servicio Penitenciario fijaron objetivos comunes a trabajar

La Dirección General del Servicio Penitenciario Provincial fue sede de una nueva reunión que realizaron los representantes de la Comisión para la prevención de la Tortura de la Provincia a la que asistieron diferentes integrantes y referentes de todas la unidades penitenciarias que se encuentran bajo la órbita del S.P.P.

La misma estuvo encabezada por la presidente de la Comisión Provincial de la Prevención de la Tortura, Rita Núñez, y los integrantes Fernando Genesini y Francisco de Sousa; mientras que por la fuerza de seguridad lo hicieron la Directora General del S.P.P. Alc. Gral. Nilda E. Correa; el Subdirector General, Alc. Gral. Julio C. Zarza; el Inspector General Alc. Gral. Eduardo R. Galban; el Jefe de la División Trabajo Alc. Gral. José L. Snaider; la Jefa de la División Régimen Correccional Alc. Inspector Mirta N. Duarte; el jefe de la División Administración Alc. Inspector Luis D. Saucedo; el Jefe de la División Relatoría Alc. Principal, Diego A. Martínez.

También participaron el Subadministrador de la cuenta especial de trabajos carcelarios; Subdirectores de las distintas sedes penales U.P VII, U.P VIII (excepto C.P III de Eldorado), Jefes de la Sección Judiciales U.P VI, el Delegado Jurídico del C.P. III de Eldorado, Jefes de Régimen – U.P I ; U.P II; U.P. V; U.P IV; U.P V; U.P. VI; U.P VII y U.P VIII; los Subdirectores Anexos de la U.P VI, U.P V.; los Jefes de turno U.P V, U.P II, U.P VIII; Personal de la División Relatoría y el Jefe de la Sección asuntos legales y capacitación.

Luego de una breve introducción sobre el motivo de la charla Núñez explicó a los presentes las competencias de la comisión, su autonomía y resaltó que el objetivo primordial del ente es la de proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.

Luego los temas abordados en la reunión consistieron en:

- Distanciarse de las prácticas abusivas y degradantes contra los internos

- El trabajo cooperativo que se viene realizando con distintos organismos.

- Fijar objetivos comunes a trabajar.

- Se realizaron observaciones sobre la infraestructura de las unidades y cuestiones presupuestarias.

- Se dio a conocer sobre la implementación del nuevo menú destinado a los internos.

- Se propuso profundizar el trabajo social del personal penitenciario.

- Se recomendó hacer seguimiento del trabajo de los médicos y de los celadores.

Y posteriormente se proyectó un documental sobre el trabajo que realiza el Servicio Penitenciario de Noruega

A modo de cierre la Directora General Alc. Gral. Nilda E. Correa agradeció “el acercamiento de las autoridades de la Comisión” y luego planteó la importancia y necesidad de “continuar con las capacitaciones y acercamiento entre las instituciones para lograr los objetivos propuestos”