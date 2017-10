FCB: Gobernador correntino electo dijo que se opondrá a que la Nación quite recursos para darle a la bonaerense Vidal

El diputado nacional y gobernador electo de Corrientes por la alianza ECO-Cambiemos, Gustavo Valdés, dijo que el triunfo electoral le genera muchas obligaciones "que la vamos a empezar a cumplir a partir de diciembre". Al hacer referencia a la relación con la Entidad Binacional Yacyretá sostuvo que Misiones se benefició "mucho" con la represa y tuvo una "inversión inmensa" en la gestión anterior. En este sentido reclamó para su provincia los mismos beneficios. No obstante sostuvo que se deberá trabajar en conjunto para avanzar en el desarrollo de la región. Mencionó en esta línea al conflicto con la provincia de Buenos Aires por el Fondo de Conurbano Bonaerense.

Para Valdes, es necesario definir cómo se tiene que dar este tipo de cuestiones. "Sobre todo tenemos que conversar qué hacer entre todos para ver qué hacemos. Si queremos combatir la pobreza tenemos que tener recursos para poder volcar en nuetras provincias. Y paliar ese déficit estructural que hay por falta de inversiones", apuntó.

Según el legislador correntino, "no decimos que los bonaerenses no necesitan tener una compensación històrica". "Lo que decimos es que no estamos en condiciones de afrontar esos gastos (para combatir la pobreza) que tienen un gran impacto presupuestario", enfatizó. Así, adelantó que, en principio, se opondrá a que el Gobierno nacional saque recursos de las provincias "para darle a otra que tiene mucha más posibilidades que las nuestras".