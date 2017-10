Forestoindustria: buscarán solucionar los graves problemas del suministro eléctrico

“No vamos a cortar rutas. Mañana (por este viernes 27), socios y no socios de Apoicofom, nos vamos a reunir con el ministro de Industria Luis Lichowski, y el gerente Pablo Robín y equipo técnico de Emsa, para buscar en conjunto soluciones a los graves problemas en el suministro de la energía eléctrica que tenemos en todo nuestro sector”. Precisó María Cristina Ryndycz, gerente de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (Apicofom).

Explicó que hay 1.000 aserraderos entre Misiones y Norte de Corrientes y “el problema de los cortes constantes e imprevistos de energía provoca graves problemas. Las máquinas se traban, la madera queda adentro, las máquinas se rompen y en cuanto a los salarios hay pérdidas por el pago de horas que no se trabajan”, sintetizó.

“En San Vicente hay cortes 3-4 veces al día. Me comentaba la gente de Emsa que las últimas tormentas dañaron mucho el tendido eléctrico, en especial con la caída de postes. En San José, en la última tormenta cayeron 15 postes. No hubo energía en San Ignacio, en Loreto todavía no hay luz (por este jueves). Santa Ana no tenía luz ayer (miércoles). En Candelaria y Garupá los cortes son constantes. Les dije que, si bien están esos daños, el problema es más antiguo”.

Y comentó que entre las soluciones que propondrá la entidad en la reunión está el de “advertir que hay mucho aserrín que se tira en Candelaria y Garupá. Le dije al ministro Lichowski que podríamos planificar una nueva planta de biomasa en esta zona. Actualmente la forestoindustria tiene dos plantas: una en el Norte de Misiones y otra en el Norte de Corrientes”.

Casas de madera

Por otra parte dijo que ha sido muy importante para el sector el acuerdo con el Gobierno de Misiones para la construcción de 60 mil viviendas en 10 años. “Eso ayuda a la industria a planificar un trabajo continuo”. Y puntualizó que “si bien hemos hecho ya viviendas sociales, la propuesta ahora es hacer hasta viviendas de 3 pisos. Invitamos a los arquitectos a dejar volar su creatividad para nuevos diseños”. Dijo que “nosotros trabajamos con normas de calidad ISO, por lo que está asegurada la resistencia y calidad de las casas”.

Hizo notar que en la sede de Apicofom en Posadas, el edificio es de dos plantas y reúne madera, vidrio y piedra, "se dictan cursos de capacitación, también para la industria del mueble”. La reunión de este viernes comenzar´pa a las 7:30 y tendrá lugar en la sede de Apicofom avenida López Torres 5.538, de Posadas.

Nota completa:

https://www.facebook.com/jorgecarloskurrle/videos/1785111644856970/