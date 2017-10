Lucha: realizan campus de entrenamiento rumbo a Buenos Aires 2018  

El equipo femenino de Lucha libre que forma parte de la preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 está realizando un campus de entrenamiento en Posadas.

Hasta el próximo domingo, el grupo de chicas cumple diariamente dos turnos de entrenamientos físico y técnico en el CePARD, a cargo de cubano Erik León, Director Técnico Nacional del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard).

De acuerdo al periodo olímpico que comenzó en 2014, con el objetivo puesto en 2018, León lleva adelante la planificación de los atletas que fueron avanzando hasta la Fase 4, que está en vigencia.



El grupo está integrado por Stefanía Ceballos (Tucumán), Linda Machuca (Buenos Aires), Lara Verlaski (Villa Gesell), Sofía Rey (Santa Fe) y Marlene Acuña (Santa Fe). También forman parte otras tres atletas que por cuestiones particulares no vinieron a Misiones y la nómina se completa con las locales Magalí Bogado, Patricia Sosa y Alejandra Brítez.

“Es una actividad muy importante porque nos permite intercambiar con las luchadoras de Misiones, que tiene un magnífico semillero en la rama femenina. Ayuda a que crezcan deportivamente tanto las niñas de acá como las que vienen de otras provincias”, explicó León.



“Es un periodo muy importante porque es donde aprovechamos para enseñar nuevas técnicas, nuevos movimientos que enriquecen el arsenal técnico de cada luchadora porque hasta mayo no tenemos competencia. Realizamos una preparación general para mejorar la aptitud física de las niñas”, agregó.



Para sumar experiencia y conocimientos, el entrenador Adrián Báez también incorporó al campus a las misioneras Patricia Sosa, Evelyn García, Catalina Lovera, Sandra Rodríguez, Nadia Sosa y Camila Amarilla, quienes por la edad pertenecen a una categoría anterior. “Para ellas este intercambio es muy bueno porque entrenan con niñas más grandes, aprenden más técnica, se desarrollan más, es una experiencia muy importante”, explicó León al respecto.

Acompañado por la técnica Maia Salinas, León pone mucho énfasis en cada ejercicio con las jóvenes. “Están muy bien, sobre todo tienen mucho deseo de aprender y mucha voluntad de trabajo realmente, estamos haciendo entrenamientos muy intensos”, indicó.

Por su parte, Alejandra Brítez, una de las misioneras que forma parte del proceso, valorizó el campus porque les permite “entrenar con chicas de otros pesos, otro tipo de fuerza y mentalidad, y aumenta nuestra capacidad de lucha y de la fuerza técnica. Siempre se aprende algo nuevo y se entrenan las técnicas, que no se pueden aprender de un día para el otro”.

El punto de inflexión para las chicas en este proceso de preparación llegará el año que viene, cuando deban ganarse la clasificación en el Panamericano de Guatemala, del 25 al 27 de mayo, para conformar el equipo definitivo que representará al país en Buenos Aires 2018.

El campus se lleva adelante a través del Enard y el trabajo que realiza la Asociación Misionera de Lucha, con el acompañamiento del Ministerio de Deportes.



Una vida dedicada a la lucha

Para que la presencia de Erik León en Misiones no pase inadvertida, vale la pena precisar que este cubano de 69 años estuvo al frente de la selección nacional del país centroamericano durante 28 años, los mejores para la disciplina en base a grandes logros.



“La lucha es mi amante, mi señora a veces se pone celosa con la lucha”, comentó entre risas. “Llevo toda la vida en este deporte, desde los 12 años. Primero como deportista y luego como profesor. Para mí es parte de mi vida, no me cuesta trabajo, disfruto hacerlo y pongo por eso mi mejor empeño para hacerlo de la mejor manera”, completó.