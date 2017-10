Juegos Evita: Chaco se prepara para ser sede de la final nacional del deporte adaptado

El vicepresidente del IDCh, Jorge González, quien presidió el cónclave debido a la ausencia por enfermedad del titular de la cartera deportiva, Juan Carlos Argüello, dio la bienvenida a los presentes y junto con la coordinadora de discapacidad de dicha entidad, Evangelina Argüello, ofrecieron un pormenorizado informe sobre las actividades a efectuarse en los ocho días en los cuales Chaco recibirá al país.

Hay que destacar que dicho acontecimiento deportivo es organizado conjuntamente por la Secretaría de Deportes de la Nación, IDCh y Gobierno del Chaco, que movilizó a sus diferentes áreas con la finalidad de brindar un servicio de excelencia a los más de 2.400 atletas con discapacidad, quienes se dará cita por primera vez en la historia a intervenir de dichos juegos en nuestra provincia.



Hay que destacar que el Instituto del Deporte trabaja no solo en su organización, sino en todo lo concerniente a la promoción, difusión, capacitaciones y concientización sobre dichos juegos desde el mes de abril anterior, en la cual se confirmó como sede de la Final Nacional a Resistencia.

Así, las tareas fueron agigantándose a medida que pasaron los días, sumándose también los trabajos de infraestructura. Y, actualmente, se finiquitan detalles organizativos, por ende, junto el funcionario y la coordinadora antes mencionados, también ofrecieron sus aportes el presidente del Iprodich, José Lorenzo; los directores de las Regionales VIII y III, Joaquín Gómez y Duilio E. Martínez, respectivamente; el titular de Gestión Privada, Alberto Romero; el director de Educación Física, Aldo Fernández; como asimismo el miembro de la Guardia Comunitaria y el crio. Alberto Godoy.



Finalmente, quedó en firme que en días subsiguientes habrá nuevas reuniones entre esas y otras áreas, las cuales ofrecerán sus aportes para que el deporte de inclusión tenga su Gran Fiesta en la Capital de las Esculturas.

Las disciplinas

A continuación, damos a conocer las disciplinas en las cuales competirán los atletas con discapacidad:

Atletismo: ciegos y disminuidos visuales mixto (sub 14, sub 16 y sub 18); intelectuales mixto (sub 14, sub 16 y sub 18); motores mixto (sub 14, sub 16 y sub 18); parálisis cerebral (PC) mixto (sub 14, sub 16 y sub 18).

Básquet 3×3: mixto sub 16.

Boccia: mixto sub 18.

Fútbol PC: masculino sub 18.

Torball: mixto sub 18.

Natación: ciegos y disminuidos visuales mixto sub 16; intelectuales mixto sub 16; parálisis cerebral (PC) mixto sub 16; motores mixto sub 16.

Tenis de mesa: mixto sub 16.