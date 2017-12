Fútbol posadeño: Sporting-Mitre inician la definición del Clausura

Sporting de Santo Pipó y Bartolomé Mitre se enfrentarán este sábado en el primer partido de la serie final del torneo Clausura. Comienza a las 17 y dirigirá Horacio Lutz.

Luego de ganar el torneo Apertura, Sporting demostró que su primer festejo grande en el torneo superior de la Liga Posadeña no fue casualidad. Los dirigidos por Diego Millán fueron por la ratificación y alcanzaron la definición del Clausura.

El entrenador de Sporting tendrá que lidiar con las ausencias de Cristian Núñez, Facundo Cabrera y Junior Alegre, aunque también tendrá las reapariciones de Matías Billordo y Leandro Martín López.

El conjunto de Santo Pipó llega a la definición luego de haber eliminado a Brown en semifinales tras ganarle los dos partidos a J.G. Brown con un global de 4-2.

Por si parte Bartolomé Mitre llega de la mejor manera a la definición. En un torneo en el que claramente fue de menor a mayor en su rendimiento, el conjunto de Rocamora una vez más está en la definición.

El "Auriazul" viene de superar en semifinales a Atlético Posadas con un global de 4-1, resultado que consiguió jugando como visitante ya que en su estadio igualaron en cero.

Programación

Sábado 23:

Cancha: La Picada.

17.00 hs. Reserva – Luz y Fuerza vs Atlético Posadas

Final del Clausura.

Cancha: Huracán.

17.00 hs. Primera – Estudiantes vs Colectiveros

Primera final de la C por el ascenso a Primera B

Cancha: Sporting.

17.00 hs. Primera – Sporting vs Bartolomé Mitre

Primera final del Clausura de Primera A.

Miércoles 27:

Cancha: Bartolomé Mitre.

17.00 hs. Primera – Bartolomé Mitre vs Sporting

Segunda final del Clausura.

Cancha: Candelaria.

15.00 hs. Reserva – Colectiveros vs Estudiantes

Final del Clausura de la C.

17.00 hs. Primera – Colectiveros vs Estudiantes

Segunda final por el ascenso a la Primera B.

Sábado 30:

Cancha: a confirmar.

17.00 hs. Reserva – Jorge Gibson Brown vs Luz Fuerza/Atlético Posadas

Por el título del Oficial 2017.