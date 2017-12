Denuncian que por deudas de Salud y Pami, peligra prestación de diálisis a 30 mil pacientes

La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra), que nuclea a más de 400 centros de diálisis en todo el país, informó que las entidades y clínicas que brindan este servicio han llegado a una situación de “absoluto desfinanciamiento”, y que la prestación del servicio para el tratamiento de más 30 mil pacientes se encuentra “en riesgo de poder continuar”.

El presidente de Cadra, Darío Zapata, detalló que se llegó a esta situación “debido a una deuda de más de 500 millones de pesos que desde mayo mantiene con ellos el programa Incluir Salud (ex ProFe), del Ministerio de Salud de la Nación, y porque los valores de las módulos no se han actualizado desde septiembre de 2016 y hoy esos valores no alcanzan para cubrir las prestaciones”.

“A esto hay que sumarle que Pami adeuda 3 meses del denominado incentivo de calidad, que constituye un 15% del módulo de la prestación, lo que significa unos 45 millones de pesos”, aseguró Zapata.

Y agregó: “Nos exigen a las entidades hacernos cargo del transporte de los pacientes desde su domicilio hasta su lugar de tratamiento, sin reconocer valores lógicos y mínimamente razonables”.

Ambito.