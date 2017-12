Submarino ARA San Juan: flota de Estados Unidos retira la ayuda para la búsqueda

Estados Unidos reasignará el Atlantis, el último buque que habían dedicado al operativo. Rusia dejaría de participar de las tareas en enero.

La Armada de la República Argentina emitió este miércoles un nuevo comunicado sobre las operaciones de búsqueda del Submarino ARA San Juan, desaparecido desde el 15 de noviembre pasado en el Mar Argentino. En el texto detallan que Estados Unidos comunicó que el buque oceonográfico Atlantis, "regresará con las tareas con las que estaba comprometido antes del incidente" del sumergible.

La decisión de remover la última embarcación dedicada al operativo es entendible: cada día de búsqueda del submarino argentino y sus 44 tripulantes le salió a Estados Unidos unos 10 millones de dólares, según estimaron fuentes cercanas al Ministerio de Defensa en diálogo con Perfil. Las mismas fuentes anticiparon que el próximo mes, la ayuda recibida de Rusia también se retiraría.

"Actualmente continúa la búsqueda con cinco buques, el destructor ARA Sarandí, los avisos ARA Puerto Argentino e Islas Malvinas con el ROV (vehículo operado remotamente) ruso Panther Plus a bordo, y los buques oceanográficos Atlantis de los Estados Unidos de América y el Yantar de la Federación Rusa", afirma el comunicado de la fuerza.

El martes por la tarde "el aviso ARA Islas Malvinas investigó con el ROV Panther Plus los contactos detectados por el destructor ARA Sarandí con resultados negativos. Por su parte, el buque oceanográfico Atlantis inspeccionó con el ROV CURV21 varios contactos, no relacionados con el submarino ARA San Juan. Al momento no hay nuevos contactos por inspeccionar", explicó la fuerza en el texto.

"Según información brindada por la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos de América, y al finalizar el barrido de hasta dos veces las áreas asignadas, el buque oceanográfico Atlantis se destacará a Comodoro Rivadavia para descargar el equipo ROV CURV21". Al finalizar el desembarco, dicha nave "regresará a las tareas con las que estaba comprometido al momento de producirse el incidente del submarino ARA San Juan", indicaron.

En el mismo contexto, desde la Armada sostuvieron: "El aviso ARA Puerto Argentino también se destacará a Comodoro Rivadavia para desembarcar el sonar de barrido lateral de los Estados Unidos y luego continuar su navegación a Ushuaia para apoyar el cruce a la Antártida de los helicópteros MI17".

"No obstante, los Estados Unidos continuarán el apoyo a través de personal experto en planeamiento y análisis de datos", concluyeron.

Clima. Acerca de las condiciones climáticas, la fuerza manifestó que "se esperan vientos de 17 a 21 nudos del sector noroeste en aumento por la tarde de 28 a 33 nudos, con olas de 2 a 2,2 metros".

Búsqueda. El ARA San Juan zarpó el lunes 13 de noviembre de Ushuaia a Mar del Plata. El miércoles 15 se perdió contacto con la nave, que llevaba 44 tripulantes a bordo, luego de una comunicación a las 7.30. Su última posición conocida fue a la altura del Golfo San Jorge, 432 km mar adentro.

Para intentar hallarlo se montó un operativo de búsqueda que contó con ayuda internacional. Al transcurrir los primeros 15 días de búsqueda, la Armada dio por finalizada la fase de rescate por no haber encontrado evidencia del sumergible, pero se comprometieron a continuar con la búsqueda de la nave pero hasta ahora, al cumplirse 42 días, no se obtuvieron resultados. (perfil.com)