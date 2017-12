Closs: no veo que el país vaya a crecer con ese 3,5 % que nos dicen en el Presupuesto 2018

El senador Maurice Closs dijo que las tasas altas "son increíbles". "Hay una loca competencia entre Lettes y Lebac, esto no conduce a nada", advirtió al momento de hacer uso de la palabra en el debate por el tratamiento en el recinto del Presupuesto nacional 2018. En este sentido, sostuvo que no se puede estar votando un cálculo de ingresos y recursos que plantea una inflación del 15,7 por ciento mientras que la tasa que está homologando el Banco Central para "esterilizar" monedas o el Tesoro, para financiarse, está arriba del del 26-27 y hasta el 28,75 por ciento. "Es increíble garantizar ya de antemano tomando guita (SIC) de ayer y votando ahora un Presupuesto del 15,7 % y teniendo el Presidente del BCRA casi como un capricho mantener esas tasas altas, que atentan contra el crecimiento de la economía y la inversón que tanto se busca", observó.

Closs consideró en este sentido que es tiempo que se revea y se mire esta política. "Yo no creo en un Presidente del Banco Central omnipresente y todopoderoso porque no puede ser que en esa independencia esté condicionando nada más y nada menos -remarcó- semejante volumen de toma de dinero a tasa de interés que no se ve en ningún lugar del mundo", insistió.

Según apuntó, existe un atraso cambiario "increíble" del cual no se puede dudar. Agregó que también hay un déficit en la balanza comercial de 10 mil millones de pesos. Medido solo en turismo llega a los 11 mil millones, puntualizó.

Seguidamente, mencionó lo que sucede con algunos sectores productivos, como el del cuero y los lácteos. "En Misiones el pino se hace maderable a los 12 años y no podemos competir en la industria forestal, algún problema estamos teniendo. Y que no me digan que el tipo de cambio y las tasas están porque hay libertad de mercado. Y porque flota la divisa libremente. La divisa flota libremente - explicó- cuando se compensa lo que se necesita para

importar y lo que ingresa para exportar. Pero a este mercado del tipo de cambio hay que agregarle que además hay un festival de ingreso de dólares para la timba y de dólares para endeudamiento que toma el sector público y el sector privado", afirmó.

Luego Closs señaló que el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, con su formación "que seguramente que es buena, a mi no me va a convencer que este tipo de cambio es producto de una flotación libre".

"Y con estos elementos la economía no va a crecer. La necesidad de que crezca la economía es de todos. Es de las Provincias, es de esta Legislatura que está votando un Presupuesto y está votando pautas de crecimiento. Y yo no veo que haya elementos para ese crecimiento", advirtió el Senador misionero.