"No vamos a bajar los brazos porque no olvidamos ni perdonamos"

Estela de Carlotto sobre Miguel Etchecolatz: Es terrible que este siniestro personaje tenga libertad domiciliaria

BUENOS AIRES. En el marco de la aparición de la nieta 127, hija del sanjuanino Carlos “El Tula” Poblete y de la mendocina María “Pichona” Moyano, militantes de Montoneros que fueron secuestrados en Córdoba entre mayo y junio de 1977 y continúan desaparecidos, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, habló sobre la decisión de otorgar al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz arresto domiciliario, que el ex comisario de 88 años está cumpliendo en Mar del Plata



"Esta vez le otorgó la libertad domiciliaria un juez de Buenos Aires, pero los jueces de La Plata ya se la habían dado, faltaba eso para que se fuera a su casa", lamentó.



Ella cree que el militar no vivirá muy tranquilo porque "la ciudadanía sabe donde vive. Nadie dice que vayan a molestar o hagan escándalo; pero sabemos que las familias que viven cerca en su barrio de Mar del Plata no están para nada de acuerdo, se sienten ofendidas por tener de vecino a este personaje que conoce donde están nuestros nietos, y que pasó con nuestros hijos. Para todos, para los organismos de Derechos Humanos fue muy inesperada esta decisión, y los abogados están trabajando en el tema para ver qué actitud tenemos para frenar esto, poder revertirlo si es posible, y en La Plata pasa lo mismo, los platenses también tienen mucho que decir", dijo.

"No bajamos los brazos porque no olvidamos ni perdonamos"



Carlotto lamentó que la Justicia haya resuelto que “este personaje siniestro ande suelto. Etchecolatz es un monstruo que nos hizo mucho daño a todos los argentinos, y nos resulta imposible de pensar que esté cómodamente en libertad. Hoy estamos celebrando la recuperación de la nieta 127; pero tenemos memoria y no olvidamos, ni perdonamos y no vamos a bajar los brazos ni a callarnos, no queremos aguantar algo que no nos merecemos".

Pidió no bajar los brazos ni perder el optimismo, y sobre todo "debemos reforzar estrategias ciudadanas para defendernos entre todos de lo que se viene en el año 2018, porque precisamente otorgarle la libertad a este represor tiene que ver con ese clima de época, con otros símbolos sociales y políticos, y Etchecolatz es un símbolo de la historia más nefasta", sostuvo la titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

Texto y fotos: Patricia López Espínola