Irán: las protestas no cesan y ya suman 12 muertos

Las muertes se dan en el marco de una serie de protestas, que vienen ocurriendo desde hace una semana, cuando los manifestantes intentaron tomar por asalto comisarías y bases militares.

El clima de tensión por las protestas populares no paró de crecer este lunes en Irán con una multiplicación de manifestaciones en el territorio y un saldo de muertos que alcanzó al menos las 12 personas, según informó la televisión pública, en medio de un contexto de falta de información, imágenes de desmanes y fuertes advertencias de las autoridades.

Al mismo tiempo que las protestas se repetían por quinto día consecutivo, el presidente iraní, Hasan Rohani, habló a la nación por segundo día y reconoció el derecho de los manifestantes a salir a las calles, pero destacó que deben hacerlo de manera ordenada y sin desmanes.

"Los problemas de la gente no son simplemente de naturaleza económica. Están pidiendo más libertades", aseguró el mandatario durante una reunión de emergencia, hablándole directamente a los sectores liberales de las protestas que reclaman reformas culturales y políticas, y no sólo una mejora económica. "Este gobierno no tiene todo bajo su control", se defendió Rohani, haciendo referencia a que él no es la máxima autoridad del país, según la agencia de noticias DPA.

Fuente: Télam.