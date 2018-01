Yamila Rodríguez: "Ojalá en España me vaya como me fue en Boca"

En los últimos días, Yamila Rodríguez dialogó con Mundo Xeneize Radio donde confirmó que dejará Boca Juniors para irse a jugar a España, dio sus razones y le dejó un mensaje al hincha xeneize. De esta manera, la delantera misionera cumplirá su sueño de jugar en una liga profesional.

La delantera comentó la posibilidad aceptó para irse al Europa: "Gracias a Dios se abrió una puerta. Es una gran oportunidad para mí y voy a tener que dejar Boca”. La goleadora de las Gladiadoras se irá a jugar a la Primera División de España, el club es Santa Teresa, un equipo que se ubica entre los últimos puestos del torneo: “Me voy a jugar a Santa Teresa, me eligieron a mí por goleadora, porque necesitaban a alguien en el equipo que haga goles. El club iba bien y como se le fueron algunas jugadoras vieron mi trabajo y les gustó mucho, yo les dije que estaba de acuerdo con ellos y si los podía ayudar en algo iba a ir”.

La misionera dijo que rechazó muchos ofrecimientos por quedarse en el conjunto azul y oro: “Todas las puertas que se me abrieron las perdí por no dejar Boca y creo que esta oportunidad no la voy a perder.". También tuvo palabras de agradecimiento para con el club por todas las atenciones pero su meta es ser profesional: "Quiero agradecer a todo Boca por todo lo que me dieron y la oportunidad porque si no estaba en el club no me iban a ver. Si yo quiero vivir del fútbol, creo que tengo que tengo que ir a jugar afuera porque acá no tengo la posibilidad de ser profesional y de vivir del fútbol como yo quiero vivir”. Y volvió a resaltar que: “Esta oportunidad no la quiero perder porque quiero crecer como futbolista y ser profesional”. En la primera semana del próximo año estará viajado para Badajoz, España, para incorporarse a su nuevo club. Yami comenta que se va del club por la buena oferta que le llegó: "En Boca me voy muy contenta porque la verdad es que amo al club y se me abrió esta oportunidad, si no no me iría así nomas. Yo quiero crecer, ojalá que en España me vaya como me fue en Boca".

La número 11 cuenta que no pudo cumplir su objetivo con este grupo: "Quería salir campeona con ellas y no es que las dejo así nomas, sino que esta oportunidad que tengo ahora no la voy a dejar pasar. Sé que voy a extrañar y me van a extrañar también, pero tengo que seguir por mis sueños”. Pero siempre va a recordar el afecto que recibí de parte de la gente: “Voy a extrañar mucho el cariño del hincha de Boca”.

Yamila Rodríguez dejó un mensaje para el hincha, para sus compañeras, a las cuales le pidió disculpas, su deseo de terminar su carrera en el club y la persona que siempre estuve con ella:"Quiero agradecer a todos los hinchas de Boca, a los que nos apoyan a nosotras, al fútbol femenino, gracias a mis compañeras por cada partido, por cada triunfo. Creo que me voy a llevar un recuerdo muy lindo y les pido perdón por dejarlas en mitad del camino, pero yo estoy pensando en crecer, en vivir del fútbol y por eso las voy a tener que dejar. Quiero terminar mi carrera en Boca porque soy hincha. Quiero agradecerle a Rocío, que ella es mi pareja que siempre me apoyó en todos los partidos. Y no dejen de alentar a Las Gladiadoras".

Fuente y foto: Gladiadoras Xeneizes.