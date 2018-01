Fútbol: “Joselo” Bernal admitió negociaciones con Mitre

El técnico José María Bernal confirmó la oferta que le hiciera la dirigencia de Bartolomé Mitre para dirigir al plantel superior en el próximo Federal C, que arrancará el domingo 28.

Tras el anuncio de Adriel Kinyerski, de dejar el cargo para volver a sumarse al equipo auriazul, ya recuperado de su lesión de rodilla, Mitre se vio obligado a buscar un entrenador y apuntó al que estaba antes de su arribo.

Bernal, dirigió al conjunto de Rocamora hasta fines de 2015 y dejó el cargo para sumarse al cuerpo técnico de Carlos Roldán, primero en Sportivo Patria (Formosa) y luego en Gimnasia de Concepción del Uruguay.

En su corta, pero prolífica carrera como DT logró el bicampeonato con el Auriazul (torneo Clausura 2014 y Apertura 2015) y lo condujo a la final del Clausura 2015.

“Tuvimos una reunión, todavía quedaron cuestiones por resolver. Ahora me vine a Concepción del Uruguay, así que veremos que novedades hay la próxima semana”, dijo al ser consultado por Deportes Misiones.

En la Región Litoral Norte, la zona 1 estará integrada por Atlético Garuhapé, El Timbó y Almirante Brown de Andresito.

La zona 2, la conforman Sporting de Santo Pipó, Deportivo Irigoyen (Apóstoles), MoJoMi (Santa Rita) y San Ramón (San Vicente).

En la 3, jugarán Bartolomé Mitre, Tuyutí (Apóstoles), AEMO (Oberá) y Atlético Posadas.

Misiones estará representada por 11 equipos, formando parte de la Región Litoral Norte, que tendrá un total de 13 grupos, con clubes de las provincias del Chaco, Formosa y Corrientes.

Corrientes, es la provincia con menos participantes en el certamen federal el cual reunirá en competencia a lo largo y ancho del país a 351 clubes de 281 ciudades o localidades de la geografía argentina. La vecina provincia del Chaco, tendrá 19 equipos que tomarán parte de la edición 2018.

Más lejos, en el número de participantes, aparece Misiones con 11 clubes anotados en la grilla de partida y Formosa partirá con 9 instituciones.

La primera fecha

Atlético Garuhapé vs El Timbó; Sporting vs San Ramón; Deportivo Irigoyen vs MoJoMi; AEMO vs Tuyutí y Mitre vs Atlético Posadas.

Foto: Al Ángulo.