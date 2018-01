Fútbol: Guaraní inició los trabajos de pretemporada

Guaraní Antonio Franco, bajo la conducción de Miguel "Pico" Salinas, inició este martes sus trabajos de pretemporada. Con la presencia de sus dos incorporaciones y algunas bajas, "La Franja" comenzó la preparación hacia el objetivo de mantenerse en el torneo Federal "A".

27 jugadores en total los que tuvo bajo su mando Miguel Salinas este martes en el estadio Clemente Argentino Fernández De Oliveira para el inicio del 2018 de Guaraní Antonio Franco.

Recién llegados a la ciudad en la últimas horas, se hicieron presentes en los trabajos las dos incorporaciopnes, el arquero Matías Gola y el delantero Gonzalo Gómez.

Entre las usencias se destacó la de Hernán "Sapito" Encina que se incorporará a los trabajos este miércoles. Otra es la situación de Santiago Sánchez, Mariano Benítez y Martín Asselborn que por distintas circunstancias decidieron no continuar en el plantel del equipo de Villa Sarita.

Otro que hizo su presentación formal es el preparador físico Luis "Mingo" Rosas que se ha incorporado al equipo de trabajo de Salinas.

En cuanto a lo programado por el cuerpo técnico, hasta el próximo sábado tienen previsto trabajar en un solo turno para descansar el domingo e iniciar tareas en doble turno desde el próximo miércoles. Además el DT comentó que esperan disputar un par de partidos amistosos antes del regreso de la competencia que será el próximo 4 de febrero.

El fixture de la zona D

1ra. fecha – 04/02/18

MANDIYÚ vs. AALTOS HORNOS ZAPLA

JUVENTUD ANTONIANA vs. GUARANÍ ANTONIO FRANCO

SAN JORGE vs. SPORTIVO PATRIA

2da. fecha – sábado 10/02/18

SAN JORGE vs. MANDIYU

SPORTIVO PATRIA vs. JUVENTUD ANTONIANA

G.A.FRANCO vs. A.H.ZAPLA

3ra. fecha – miércoles 14/02/18

MANDIYU vs. GUARANÍ ANTONIO FRANCO

A.H.ZAPLA vs. SP.PATRIA

JUVENTUD ANTONIANA vs. SAN JORGE

4ta. fecha – 18/02/18

JUVENTUD ANTONIANA vs. MANDIYU

SAN JORGE vs. A.H.ZAPLA

SP.PATRIA vs. GUARANÍ ANTONIO FRANCO

5ta. fecha – 25/02/18

MANDIYU vs. SP.PATRIA

GUARANÍ ANTONIO FRANCO vs. SAN JORGE

A.H.ZAPLA vs. JUVENTUD ANTONIANA

6ta. fecha – sábado 03/03/18

A.H.ZAPLA vs. MANDIYU

GUARANÍ ANTONIO FRANCO vs. JUVENTUD ANTONIANA

SP.PATRIA vs. SAN JORGE

7ma. fecha – miércoles 07/03/18

MANDIYU vs. SAN JORGE

JUVENTUD ANTONIANA vs. SP.PATRIA

A.H.ZAPLA vs. GUARANÍ ANTONIO FRANCO

8va. fecha – 11/03/18

GUARANÍ ANTONIO FRANCO vs. MANDIYU

SP.PATRIA vs. A.H.ZAPLA

SAN JORGE vs. JUVENTUD ANTONIANA

9na. fecha – 18/03/18

MANDIYU vs. JUVENTUD ANTONIANA

A.H.ZAPLA vs. SAN JORGE

GUARANÍ ANTONIO FRANCO vs. SP.PATRIA

10ma. fecha – 25/03/18

SP.PATRIA vs. MANDIYU

SAN JORGE vs. GUARANÍ ANTONIO FRANCO

JUVENTUD ANTONIANA vs. A.H.ZAPLA