Madre denunció que “bajo engaños” le cortaron el cabello a su hija para luego venderlo

En declaraciones a Gabriela Galeano denunció que Agustina, su hija de 13 años fue engañada por la mamá de una de sus amigas, quien le cortó el cabello en contra de su voluntad. “Desde hace varias semanas estaba notando algo raro en ella. Tenía el pelo largo hasta la cintura y siempre lo usaba suelto. Cuando le preguntaba por qué no se lo soltaba me decía que tenía calor y le picaba la cabeza”, comentó. El sábado al llevarla a una peluquería para hacerle un planchado se dio cuenta de que le faltaba cabello.

“La peluquera me aseguró que le faltaba bastante pelo, que le habían cortado mucho y que seguramente lo habían hecho para venderlo porque otro motivo no podía existir”, aseguro. Agregó que “tuve preguntarle a mi hija para que me diga que pasó y ella me contó que la mamá de su amiga le insistió para cortarle el cabello”.

En ese sentido, declaró que “Agustina le dijo que no quería que le hagan eso porque yo me iba a enojar pero la señora igual le insistió e incluso le remarcó que hace 20 años era peluquera y nadie se iba a dar cuenta de lo que le estaban haciendo en la cabeza”.

Con indignación, aseveró que “esto es preocupante, hoy es mi hija y mañana puede ser otra chica. Ahora fue el pelo pero luego puede ser algo más grave. Esto se tiene que hacer público porque fue un abuso”.

Por último, aclaró que Agustina sufre de convulsiones y está bajo medicación. “Tiene problemas neurológicos y los remedios que toma la dejan débil y con mareos y se aprovecharon de ella”, concluyó.