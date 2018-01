Nicolás Fulquet: “queremos seguir sumando equipos”

El presidente de la Asociación Posadeña de Básquetbol, Nicolás Fulquet, hizo una radiografía de lo que dejó el último torneo Clausura y ya piensa en lo que serán los desafíos para este 2018, donde la intención es aumentar la cantidad de clubes. También hizo referencia a la importancia del apoyo económico para el crecimiento de la disciplina en Misiones.

El 2017 ya quedó atrás pero siempre es bueno observar lo hecho para profundizar el análisis con una crítica constructiva pensando a futuro. Justamente esa fue la labor por estos días de la conducción de la Asociación Posadeña de Básquetbol, encabezada por su presidente, Nicolás Fulquet.

“El balance más positivo es la totalidad de partidos que hemos tenido de U-13 a Maxi que son 264 partidos para un periodo de doce meses que se juegan siete u ocho meses y sabiendo que tenemos cinco canchas”, resaltó el titular de la APBB, quien empezará su tercer año de gestión.

A su vez, entre los detalles negativos, Fulquet no dudó en reconocer que “el nivel que competencia fue mejor, aunque seguimos teniendo falencias en el desarrollo normal de los partidos, pero tiene que ver con un tema estructural que tiene Posadas. Nos estancamos un poco en la segunda parte del año, pero tuvo que ver con los recursos que no llegaron y la realidad es que eso pone trabas, ya que del cien por ciento de participantes de la asociación, el setenta son fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, obviamente se les complica aportar y a nosotros recaudar para poder pagar cosas normales como una página web, etc”.

Por su parte, haciendo un balance de lo que fue el certamen en primera división, destacó que “salió un lindo torneo. La participación de El Timbó y la decisión de 2 de Abril de reforzar su plantel con jugadores de afuera levantaron el nivel de competencia. Lo que sucedió fue que en el arranque de play off coincidió también con el cierre del Provincial y se complicó poner todos los partidos juntos. Más allá de eso, creo que la final con el clásico Tokio A – Mitre fue muy buena y dieron un espectáculo bárbaro”.

En cuanto a lo que se viene para este nuevo año afirmó que “continuamos con pedidos de invitación, como por ejemplo del club Pettirossi de Encarnación y nuestra idea es seguir sumando clubes. El tema pasa porque a varios se le complica jugar los domingos en formativas, tal cual lo venían haciendo Colonias Unidas y Yacyretá que venían de afuera, teniendo en cuenta que Itapúa, Tokio, Mitre y CAPRI también participan de la Liga Provincial y generalmente juegan los sábados. Obviamente los padres, con justa razón, se mostraron molestos por la cantidad de encuentros que tenían sus hijos los fines de semana”.

“El espaldarazo económico es clave”

Extendiendo la frontera de lo que es la ciudad capital, el ex pivot y también actual dirigente de Tokio y de la FMBB fue punzante a la hora de hablar sobre la ayuda económica que reciben las entidades en la tierra colorada. “Necesitamos que el acompañamiento, ya sea del estado o del privado, sea más importante. No son solamente los Juegos Evita, el básquet federado necesita un espaldarazo. El nivel de selecciones no fue bueno este año, tenemos buenos jugadores pero es todo muy a pulmón. El ejemplo más claro es que nuestra selección de mayores viajó 24 horas en una combi hasta Mendoza y por suerte eran nueve jugadores porque si eran los doce no sé cómo iban a entrar. Todas esas cosas hay que verlas, porque después a uno no le va bien y nos caen, pero hace años Misiones se maneja igual y no da un salto de calidad”, manifestó.

“Estamos gestionando si podemos ser sedes del Argentino de Mayores después de mucho tiempo y ojalá se dé, pero necesitamos ese apoyo para que nos manejemos lo más profesionalmente posible en primera y también en todas las categorías. Tokio y Tirica se merecen jugar el Federal por todo lo que hicieron en los últimos años y ojalá este año lo puedan lograr, pero sin la ayuda de ambas partes (estado y privado) es imposible”, concluyó.

Fuente: prensa APBB.