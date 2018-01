Reforma Fiscal: permitirá crecer a Misiones un 5 % más, dijo el titular de Rentas

El Director General de Rentas, Miguel Arturo Thomas, explicó cómo se aplicará el nuevo régimen al que adhirió la Provincia con respecto a los Ingresos Brutos e Impuestos: el Pacto Fiscal Federal, "con lineamientos de nuevos desafíos y esfuerzos que hay que hacer compartido tanto la Nación, la Provincia y los Municipios". Para simplificar la importancia del tal acuerdo sostuvo que si se analiza la cantidad de actores económicos que desarrollan actividades económicas en Misiones, en el año, entre las altas y las bajas creció un 5 por ciento más. "Quiere decir que es un modelo económico que ha permitido que haya casi 7 mil contribuyentes nuevos, pagando y tributando, en los distintos sectores", afirmó.

Thomas atribuyó este aumento a la herramienta de transparentación de la actividad económica a través de los distintos esquemas de controles. En especial de los ingresos a la provincia "nos permitió que cada actor económico pague lo que tenga que pagar". "Si uno lo analiza en ese sentido creo que es una ayuda al comercio toda vez que lo estamos transparentando y lo ponemos en una regla igual en la tributación. Ahora bien -observó en declaraciones a FM Show- dicho esto podríamos, para entrar en la cuestión de fondo, también decir que a prima facie el movimiento económico en nuestra provincia, el Producto Bruto Geográfico exteriorizado por todos los contribuyentes misioneros y aquellos que efectúan actividad en Misiones va a ser del orden del 5 por ciento más en relación al 2016. No es un dato menor", apuntó.

Según el titular de Rentas, es importante si se tiene en cuenta el nuevo esquema y se podría analizar ese dato por distintos sectores. "Dicho esto, vemos las bondades de este nuevo compromiso donde asumimos riesgos y tenemos desafíos importantes. Nuestra provincia va a seguir manteniendo alícuota 0 a la actividad primaria. No le cobra impuesto al sector".

A título de ejemplo mencionó que el tabaco se exporta todo. "Misiones en 2017 ha sido cualicuantitativo la mejor provincia de las 7 tabacaleras que hay en el país y la variable de ingresos brutos ya no le toca porque no está afectado la exportación. Y en este nuevo esquema, el sector industrial se ve disminuido en más del 50 por ciento la alícuota. Entonces, eso va a permitir que el industrial, al no tener que pagar más exportación y la baja de más del 50 por ciento de la alícuota obviamente que va a redituar en un mejor precio del productor primario de su materia prima", observó.

En este sentido, Thomas indicó que se trata de devolverle a la actividad primaria los valores racionales. "Y para la cadena de arriba hay dos actividades que no van a tributar entonces a la góndola le tiene que llegar fácilmente una disminución sustancial del producto final", remarcó.

Sostuvo que toda actividad primara de la provincia, como té, tabaco, yerba, no está alcanzado directamente.