"Pequeñas Sonrisas", el nuevo merendero de Candelaria

En la tarde del sábado, la Agrupación Mita-í Renovadora visitó el nuevo merendero ubicado en el corazón del municipio. Con una cálida bienvenida, fueron recibidos en “Pequeñas Sonrisas” por cerca de 60 niños, adolescentes y sus madres.

Cómo es habitual, llevaron ricos bizcochuelos, pan dulces, bizcochitos de queso y bolsitas de golosinas para compartir con ellos. Con un excelente jugo de naranja, preparado por los voluntarios del lugar, los niños disfrutaron de una merienda diferente. Luego de una tarde cargada de juegos, panzas llenas y sonrisas, recibieron sus bolsitas y se marcharon a disfrutar de las golosinas junto a sus mamás.

María Esther Lencina, la encargada del lugar, comentó que desde hace dos meses se encuentran en funcionamiento y que diariamente reciben entre 45 y 50 chicos que se acercan a disfrutar de un refrigerio. "Quería hacer una actividad que me llenara a mí. Me dijeron que hiciera esto y cuando empecé a conocer las necesidades de cada uno me morí de amor y realmente en estos dos meses me volví a enamorar. Estoy enamorada de estos niños y cada vez quiero dedicarles mayor tiempo. Tal es así, que deje mi trabajo para dedicarme a full a ellos. También, les ofrezco mi ayuda a las madres, así pueden hacer sus trámites o la contención que necesiten. Estoy empezando de cero así que todas las sugerencias me vienen bien", expresó emocionada.

Asimismo, relató que en sus proyectos se encuentra la construcción de una cancha de fútbol, clases de apoyo escolar y la formación de un gabinete psicopedagógico.

Por su parte, la referente de la Agrupación, Paula Schapovaloff, se comprometió a llevar un operativo de salud a mediados de febrero para realizar certificados escolares y vacunaciones: "Es muy importante el trabajo en equipo. Hoy Mari tiene ganas de continuar con esta iniciativa y un sueño de poder ampliar este espacio. Muchos no entienden que esto es la política, ayudar al otro, no hay variantes. El ver qué necesita el otro y poder ayudarlo es la satisfacción que recibimos cada una de nosotras por medio de la agrupación", afirmó.

El merendero actualmente se mantiene por medio de donaciones y en estos momentos tienen diversas necesidades. "La mayoría necesita ropa, alimentos no perecederos porque muchos vienen a comer bien la merienda porque a la noche no tienen para cenar", detalló Mari.

Quienes quieran colaborar pueden comunicarse con su encargada por medio de su Facebook: María Lencina De Marchesinni o con la referente de la Agrupación MITA’Í Renovadora, Paula Schapovaloff al 0376-154941777, ya que continuarán recolectando donaciones para llevarles.