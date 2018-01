Más de 200 extracciones de sangre de cordón umbilical y placenta se realizaron en el Parque de la Salud durante el 2017

Desde octubre de 2015 cuando se realizó el primer procedimiento de extracción de células de sangre de Cordón Umbilical en el hospital Materno Neonatal, la Provincia empezó a erigirse como donadora de células madres del cordón umbilical y placenta. En el 2017 se realizaron 210 extracciones que van al Banco de Sangre del Hospital de Pediatría "Dr Prof Juan Garrahan", de la ciudad de Buenos Aires.

“Al extraer la sangre del cordón umbilical se extrae células, que son las encargadas de la renovación permanente de las células maduras de la sangre; es el principal beneficio que tiene este procedimiento. Este recurso que beneficia no sólo a los misioneros, sino a otros argentinos y a personas de todo el mundo que padezcan una enfermedad como la leucemia y necesiten un trasplante de médula ósea”, explicó el Director del Banco de Sangre Central, Richard Malán

Agregó que este procedimiento se puede llevar adelante a través de un convenio firmando por la `provincia de Misiones donde el Banco de Sangre Central y el Hospital Materno Neonatal pasaron a integrar la red de donantes de células progenitoras hematopoyéticas y envía las muestras al Hospital Garrahan”, comento el profesional .

¿Para qué sirve la donación de sangre de cordón umbilical?

“Cuando una persona necesita un trasplante alogemeico de médula y no tiene un familiar compatible se procede a la búsqueda de un donante. Primero se busca en el Registro Argentino y si no se halla se busca en el Registro Mundial, el Bone Marrow Donor Registry. Si se halla un donante se lo puede convocar. Fuera de la familia no es fácil encontrar compatibilidad, ya que según las etnias pueden no estar en los registros. Hace falta tener un buen número de donantes y cordones y que estén representadas las minorías étnicas para salvar vidas”, explicó Malán.

Según las investigaciones, no todas las CPH colectadas pueden ser criopreservadas, porque no cumplen criterios de calidad como puede ser volumen mínimo, cantidad de CPH y ausencia de bacterias. Es por ello que muchas unidades colectadas igual deben ser descartadas. El 3% de los trasplantes con CPH se realiza con sangre de cordón.

¿Cómo es el procedimiento?

En el momento del parto, después de que se cortó el cordón y el niño está siendo examinado por el neonatólogo, el equipo continúa asistiendo a la madre y hasta que se produce la salida de la placenta del útero se obtiene la sangre punzando una vena del cordón umbilical.

La bolsa de sangre que se obtiene se rotula al igual que toda la información y muestras de la madre para la realización de estudios de infecciones y se prepara para su envío al Garrahan.

Además una vez que llega al Garrahan se realiza un recuento de CPH que permite saber si se puede criopreservar. Las muestras se procesan y se almacenan a -192º C, comento Malán.

¿Cómo ser donantes?

Las embarazadas que quieran ser donantes de sangre del cordón umbilical deben inscribirse e informarse en el Banco de Sangre Central o en la Unidad Tranfunsional del Hospital Materno Neonatal de lunes a viernes de 7 a 18 horas, a partir de las 22 semanas de gestación.

Los requisitos para ser donantes son: ser mayor de 18 años de edad, estar en buen estado salud y presentar estudios de enfermedades infecciosas con resultados no reactivos.

“Una vez que cumpla todo los requisitos se les explica el procedimiento y mediante un consentimiento informado la inscribimos como donante. Desde ahí se inicia el seguimiento del embarazo y del parto, sea por cesárea o por parto normal, para realizar la colecta de sangre del cordón. El dia del parto, una vez que tomamos la muestra la embalamos y la enviamos al hospital Garrahan. Una vez en el banco ellos se encargan de procesar, estudiar, criopreservar y ponerla a disposición de cualquier donante que la necesite”, finalizó Malán.