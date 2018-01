Futsal: comienza el Torneo de Verano en el club Brown

El tradicional certamen de fútbol de salón que se desarrolla todos los veranos en las instalaciones del Club Brown, este lunes se pondrá en marcha con tres partidos correspondientes a la zona A.

A partir de las 21, los encargados de dar el puntapié inicial serán El Decano y Fénix; mientras que una hora más tarde, Villa Urquiza se verá las caras con La Banda de Peluca, equipo que ya se apoderó del certamen en dos ocasiones. La acción cerrará a las 23 con el duele entre Distribuidora Blanca y Los Amigos.

La actividad de la primera jornada continúa entre martes y jueves. Luego se desarrollará el segundo capítulo.

Vale recordar que aún quedan cuatro equipos disponibles. Los mismos pasarán a integrar la zona F. Las chicas, por su lado, también tendrán plazas, al igual que los juveniles. Los interesados en participar pueden comunicarse al número 3764-389727.

Programación

1º fecha

Lunes 8 – Zona A

21, El Decano vs. Fénix

22, Villa Urquiza vs. La Banda de Peluca

23, Los Amigos vs. Dist. Blanc

Martes 9 – Zona B

21, La Frate vs. La Franja

22 Gambeta vs. Blancos

23, Electrobras vs. Murciélagos

Miércoles 10 – Zona C

21, Charly Brown vs. Exa 250 B

22, Rolo Futsal vs. Granate

23, Equipo Rojo vs. Exa 250 A

Jueves 11 – Zona D

20, Brown vs. Las Abuelas (femenino)

21, Cinco Caldas vs. Dynamo

22, CEF 3 vs. Costa Porá

23, ATR vs. Dep. Italiano

Fuente: Solo Futsal.