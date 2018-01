Federal C: Jorge Gibson Brown, el único campeón misionero

En otro informe especial elaborado por Ascenso del Interior, aparece una curiosidad para el fútbol misionero. Desde su creación, en 2005, el torneo Federal C ha tenido un sólo campeón de la tierra colorada: Jorge Gibson Brown.

Curiosamente, en 2014, el Verdirrojo de Villa Urquiza le ganó la final a Deportivo Victoria (Colonia Mado), que también figura como uno de los dos subcampeones que ha tenido Misiones (el otro fue Crucero del Norte, en 2005).

El listado de campeones de la categoría Federal C, desde el 2005 (cuando se llamaba Torneo del Interior o Argentino C) hasta el 2017, en este informe.

Mientras esperamos el inicio del Federal C, Ascenso del Interior le trae el Tomo 5 del Torneo Federal C 2018. En esta ocasión, vamos a centrarnos más en la historia, por eso le traemos el listado histórico de campeones y subcampeones en la categoría. Este trabajo de investigación que realizaron nuestro editor Iván Goñi y el colaborador Román Martin está basado en resultados oficiales que se pueden consultar vía web. Para ser ordenados y prolijos, primero le mostramos lso ascensos por año. Luego, los campeones y subcampeones por provincia. Y sobre el final, damos a conocer todas las promociones que se han jugado.

Ascensos por año

2005: RIVADAVIA (LINCOLN), REAL ARROYO SECO y CRUCERO DEL NORTE.

2006: CLUB DEPORTIVO COREANO, SPORTIVO 9 DE JULIO (RIO III), SOL DE AMERICA (F) Y BELLA VISTA (BB).

2007: SPORTIVO ATENAS (RIO CUARTO), TIRO FEDERAL (MORTEROS), LINIERS (BB), DEFENSORES DE SALTO, C. A. FAMAILLA, COLEGIALES (CONCORDIA) y FC TRES ALGARROBOS.

2008: SPORTIVO DEL BONO, HURACAN (COMODORO RIVADAVIA), ATLETICO CONCEPCION y UNION (MDP).

2009: FERROCARRIL SUD (O), UNION (VK), INDEPENDIENTE (TANDIL) y BOCA (RIO GALLEGOS).

2010: ARGENTINOS 25 DE MAYO, SARMIENTO (LA BANDA), COMPLEJO DEPORTIVO TENIENTE ORIGONE, ATLETICO PARANA y ALTOS HORNOS ZAPLA.

2011: HURACAN (LAS HERAS), GENERAL SAN MARTIN (FORMOSA), ONCE TIGRES y JORGE NEWBERY (VT).

2012: SPORTIVO ESTUDIANTES (SL), SPORTIVO RIVADAVIA (VT), INDEPENDIENTE (CHIVILCOY) e INDEPENDIENTE (NEUQUEN).

2013: DEPORTIVO TABACAL, CAMIONEROS ARGENTINOS DEL NORTE, ATLETICO AMALIA, ARGENTINO PEÑAROL, INDEPENDIENTE VILLA OBRERA, ATENAS DE POCITO (*), JORGE NEWBERY (VM), CEC (MENDOZA), SAN MARTIN (MONTE COMAN) (*), ATLETICO ADELANTE, ATLETICO LAGUNA BLANCA, RESISTENCIA CENTRAL (*), ARGENTINO QUILMES (RAFAELA), CORONEL AGUIRRE, DEPORTIVO ACHIRENSE, KIMBERLEY, CAMIONEROS ARGENTINOS, EVERTON (*), ASOCIACION DEPORTIVA 25 DE MAYO, BELGRANO DE ESQUEL y PETROLERO AUSTRAL.

(*) PIERDEN LA PRIMER FINAL, JUEGAN EL REPECHAJE DE PERDEDORES DE FINAL Y ASCIENDEN, SON CONSIDERADOS CAMPEONES.

2014: BOXING CLUB (RG), C. A. MARONESE, GENERAL BELGRANO (SR), DEPORTIVO SARMIENTO (CS), DEFENSORES DE VALERIA DEL MAR, FERROCARRIL ROCA (LAS FLORES), SOCIAL OBRERO, BRAGADO CLUB, SPORTIVO BARADERO, EL LINQUEÑO, LA EMILIA, LA SALLE JOBSON, DEPRO, LIBERTAD (CONCORDIA), JORGE GIBSON BROWN, DEPORTIVO COMERCIO (SANTA SYLVINA), SAN CARLOS (LA ESCONDIDA), COMERCIO CENTRAL UNIDOS (SDE), GUEMES (SDE), INDEPENDIENTE (FERNANDEZ), BELLA VISTA (T), ATLETICO FAMAILLA, ALMIRANTE BROWN (LULES), C. A. PELLEGRINI (SALTA), AMERICO TESORIERI (LR), SPORTIVO PEÑAROL (SJ), COLON JUNIORS, LUJAN SPORT CLUB, HURACAN (LAS HERAS) Y SPORTIVO BALLOFETT.

2015: DEPORTIVO SANSINENA, SPORTSMAN (CARMEN DE ARECO), BELGRANO (SAN NICOLAS), SAN MARTIN (RODEO), SPORTIVO GUZMAN, SAN MARTIN (FORMOSA) y ATLETICO URUGUAY.

2016: DEFENSORES DE ESQUIU, A.D.I.U.R, ATENAS (RIO CUARTO) y JORGE NEWBERY (CR).

2017: OLIMPIA JUNIORS (CO), JUAN JOSE MORENO (PM), HURACAN (IW), INDEPENDIENTE (TANDIL), ATLETICO BARADERO, SPORTS SALTO, SPORTIVO DEL BONO, ANDES FBC (ALVEAR), CENTRAL ARGENTINO (LA BANDA), ATENAS (RIO CUARTO), LOS CACHORROS, DEPORTIVO AGUILARES, CENTRAL GOYA, HURACAN LAS BREÑAS, JUVENTUD PUEYRREDON y ARSENAL DE VIALE.



Subcampeones por año

2005: DEPORTIVO INDEPENDENCIA (GC) y CRUCERO DEL NORTE.

2006: BELLA VISTA (BB), SAN FERNANDO (ING. LEALES) y TIRO FEDERAL (MORTEROS).

2007: C. A. FAMAILLA, COLEGIALES (CONCORDIA) Y UNION (MDP).

2008: SPORTIVO A. C. (LAS PAREJAS), UNION (MAR DEL PLATA) y SALTO GRANDE (CONCORDIA).

2009: DEFENSORES DE FORMOSA, ATLETICO SAN JORGE (ST FE) y BOCA (RIO GALLEGOS).

2010: FERROCARRIL OESTE (GP), ATLETICO PARANA y ALTOS HORNOS ZAPLA.

2011: ALVEAR FBC, JORGE NEWBERY (VT) y SAN JORGE (TUCUMAN).

2012: DEPORTIVO AGUILARES, SPORTIVO RIVER (EMBARCACION) e INDEPENDIENTE (NEUQUEN).

2013: TIRO Y GIMNASIA (SAN PEDRO), UNION GUEMES, INSTITUTO SANTIAGO, TINOGASTA CENTRAL, ANDES FC (GENERAL ALVEAR), DEPORTIVO CURUPAY, A. D. EVERTON OLIMPIA, VIALE FBC, UNION VILLA JARDIN, FC TRES ALGARROBOS, CIRCULO ITALIANO, REAL MADRID (RIO GRANDE) y DEFENSORES DE BUENA PARADA.

2014: BANFIELD (PUERTO DESEADO), CRUZ DEL SUR (BRC), INDEPENDIENTE (SAO), EL FORTIN (O), EL LEON, CIRCULO DEPORTIVO (N. OTAMENDI), COLON (CHIVILCOY), ATLETICO CHASCOMUS, CLUB MERCEDES, COMPAÑIA GENERAL SALTO, PSM FUTBOL, BIBLIOTECA Y CAMPAÑA, ARSENAL DE VIALE, CENTRO ESTRADA(BELLA VISTA – CORRIENTES), DEPORTIVO VICTORIA (ELDORADO), JUVENTUD (CLORINDA), DON ORIONE A. C., JUVENTUD (CHARATA), BOCA (TINTINA), UNION (HUAYTIQUINA), TIRO Y DEPORTE (RIO GRANDE), INDEPENDIENTE (H. YRIGOYEN), C. A. GENERAL PIZARRO, SOCIAL CORNEJO, SPORTIVO 9 DE JULIO (RIO III), SAN MARTIN (RODEO), PEÑAFLOR, ATENAS (RIO CUARTO), SAN MARTIN (MERLO) y ATLETICO PILARES.

2015: DEPORTIVO RINCON (NQN), VILLA MONTORO, DEPORTIVO COLON (COLONIA CAROYA), ANDES TALLERES SC, DEPORTIVO LUJAN (JUJUY), UNION (PAMPA ALEGRIA) y ARGENTINO (FRANCK).

2016: DEFENSORES DE FRAILE PINTADO, JUVENTUD UNIDA (RIO IV), JUVENTUD UNIDA (CHARATA) y CIRCULO DEPORTIVO (N. OTAMENDI).

2017: VICTORIA (RIO GRANDE – TDF), C. A. PACIFICO (NEUQUEN), EL PORVENIR (SAN CLEMENTE), COSTA BRAVA (GP), ADIP, COLONIAL FERRE, SAN LORENZO (RODEO), LA LIBERTAD, ALMIRANTE BROWN (MALAGUEÑO), INDEPENDIENTE (FERNANDEZ), UNION GUEMES, SAN FRANCISCO BANCARIO, COMUNICACIONES (MERCEDES), 1RO DE MAYO (FSA), SANTA MARIA DE ORO FC y UNION FBC TOTORAS.



Campeones por provincia

BUENOS AIRES:

RIVADAVIA LINCOLN 2005 –

DEPORTIVO COREANO 2006 –

LINIERS (BB) 2007 –

FERROCARRIL SUD (OLAVARRIA) 2009 –

INDEPENDIENTE (TANDIL) 2009 – 2017 –

ARGENTINOS 25 DE MAYO 2010 –

ONCE TIGRES 2011 –

INDEPENDIENTE (CHIVILCOY) 2012 –

KIMBERLEY 2013 –

CAMIONEROS ARGENTINOS 2013 –

EVERTON (LA PLATA) 2013 –

DEPORTIVO SARMIENTO (CORONEL SUAREZ) 2014 –

DEFENSORES DE VALERIA DEL MAR 2014 –

FERROCARRIL ROCA (LAS FLORES) 2014 –

SOCIAL OBRERO (ZARATE) 2014 –

SPORTIVO BARADERO 2014 –

BRAGADO CLUB Y BIBLIOTECA PUBLICA 2014 –

EL LINQUEÑO 2014 –

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA EMILIA 2014 –

SANSINENA 2015 –

SPORTSMAN (CARMEN DE ARECO) 2015 –

BELGRANO (SAN NICOLAS) 2015 –

ATLETICO BARADERO 2017 –

HURACAN (IW) 2017 –

SPORTS SALTO 2017 –

CATAMARCA:

DEFENSORES DE ESQUIU 2016 –

CHACO:

RESISTENCIA CENTRAL 2013 –

COMERCIO (SANTA SYLVINA) 2014 –

SAN CARLOS (LA ESCONDIDA) 2014 –

HURACAN (LAS BREÑAS) 2017 –

CHUBUT:

HURACAN (COMODORO RIVADAVIA) 2008 –

BELGRANO (ESQUEL) 2013 –

JORGE NEWBERY (CR) 2016 –

JUAN JOSE MORENO (PM) 2017 –

CORDOBA:

SPORTIVO 9 DE JULIO (RIO III) 2006 –

ATENAS (RIO CUARTO) 2007 – 2016 – 2017 –

TIRO FEDERAL (MORTEROS) 2007 –

COMPLEJO DEPORTIVO TENIENTE ORIGONE 2010 –

ARGENTINO PEÑAROL 2013 –

CORRIENTES:

CENTRAL GOYA 2017 –

ENTRE RIOS:

DEPORTIVO ACHIRENSE 2013 –

DEFENSORES DE PRONUNCIAMIENTO 2014 –

LIBERTAD (CONCORDIA) 2014 –

ATLETICO URUGUAY 2015 –

ARSENAL DE VIALE 2017 –

FORMOSA:

SOL DE AMERICA 2006 –

GENERAL SAN MARTIN 2011 – 2015 –

ATLETICO LAGUNA BLANCA 2013 –

LA PAMPA:

ASOCIACION DEPORTIVA 25 DE MAYO 2013 –

GENERAL BELGRANO (SANTA ROSA) 2014 –

LA RIOJA:

AMERICO TESORIERI 2014 –

MENDOZA:

HURACAN LAS HERAS 2011 – 2014 –

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO 2013 –

SAN MARTIN (MONTE COMAN) 2013 –

LUJAN SPORT CLUB 2014 –

SPORTIVO BALLOFETT 2014 –

ANDES FBC 2017 –

MISIONES:

JORGE GIBSON BROWN 2014 –

NEUQUEN:

C. A. MARONESE 2014 –

SALTA:

DEPORTIVO TABACAL 2013 –

CAMIONEROS ARGENTINOS DEL NORTE 2013 –

C. A. PELLEGRINI 2014 –

LOS CACHORROS 2017 –

SAN JUAN:

SPORTIVO DEL BONO 2008 – 2017 –

UNION (VILLA KRAUSE) 2009 –

INDEPENDIENTE VILLA OBRERA 2013 –

ATENAS DE POCITO 2013 –

SPORTIVO PEÑAROL 2014 –

COLON JUNIORS 2014 –

SAN MARTIN (RODEO) 2015 –

SAN LUIS:

SPORTIVO ESTUDIANTES 2012 –

JORGE NEWBERY (VM) 2013 –

SANTA CRUZ:

PETROLERO AUSTRAL 2013 –

BOXING CLUB 2014 –

OLIMPIA JUNIORS 2017 –

SANTA FE:

REAL ARROYO SECO 2005 –

SPORTIVO RIVADAVIA (VT) 2012 –

ATLETICO ADELANTE 2013 –

ARGENTINO QUILMES (RAFAELA) 2013 –

CORONEL AGUIRRE 2013 –

COLEGIO LA SALLE JOBSON 2014 –

ADIUR 2016 –

JUVENTUD PUEYRREDON 2017 –

SANTIAGO DEL ESTERO:

SARMIENTO (LA BANDA) 2010 –

COMERCIO CENTRAL UNIDOS 2014 –

INDEPENDIENTE (FERNANDEZ) 2014 –

C. A. GUEMES 2014 –

CENTRAL ARGENTINO (LA BANDA) 2017 –

TUCUMAN:

ATLETICO CONCEPCION 2008 –

ATLETICO AMALIA 2013 –

SPORTIVO BELLA VISTA 2014 –

C. A. FAMAILLA 2014 –

ALMIRANTE BROWN (LULES) 2014 –

SPORTIVO GUZMAN 2015 –

DEPORTIVO AGUILARES 2017 –

Subcampeones por provincia

BUENOS AIRES:

DEPORTIVO INDEPENDENCIA (GC) 2005 –

BELLA VISTA (BB) 2006 –

UNION (MDP) 2007 – 2008 –

FC TRES ALGARROBOS 2013 –

EL FORTIN (OLAVARRIA) 2014 –

EL LEON 2014 –

CIRCULO DEPORTIVO (N. OTAMENDI) 2014 – 2016 –

COLON (CHIVILCOY) 2014 –

ATLETICO CHASCOMUS 2014 –

CLUB MERCEDES 2014 –

COMPAÑIA GENERAL SALTO 2014 –

VILLA MONTORO 2015 –

ADIP 2017 –

EL PORVENIR (SAN CLEMENTE) 2017 –

COLONIAL FERRE 2017 –

CATAMARCA:

TINOGASTA CENTRAL 2013 –

CHACO:

DON ORIONE AC 2014 –

JUVENTUD UNIDA (CHARATA) 2014 – 2016 –

DEPORTIVO UNION (PAMPA ALEGRIA) 2015 –

CORDOBA:

TIRO FEDERAL (MORTEROS) 2006 –

ATENAS (RIO CUARTO) 2014 –

SPORTIVO 9 DE JULIO (RIO III) 2014 –

DEPORTIVO COLON (COLONIA CAROYA) 2015 –

JUVENTUD UNIDA (RIO CUARTO) 2016 –

ALMIRANTE BROWN (MALAGUEÑO) 2017 –

CORRIENTES:

DEPORTIVO CURUPAY 2013 –

CENTRO ESTRADA 2014 –

COMUNICACIONES (MERCEDES) 2017 –

ENTRE RIOS:

COLEGIALES (CONCORDIA) 2007 –

SALTO GRANDE (CONCORDIA) 2008 –

ATLETICO PARANA 2010 –

VIALE FBC 2013 –

UNION VILLA JARDIN 2013 –

ARSENAL DE VIALE 2014 –

SANTA MARIA DE ORO FC 2017 –

FORMOSA:

DEFENSORES DE FORMOSA 2009 –

RECREATIVO JUVENTUD (CLORINDA) 2014 –

PRIMERO DE MAYO (FSA) 2017 –

JUJUY:

ALTOS HORNOS ZAPLA 2010 –

SOCIEDAD DE TIRO Y GIMNASIA (SAN PEDRO) 2013 –

TIRO Y DEPORTE (RIO GRANDE) 2014 –

DEPORTIVO LUJA N 2015 –

DEFENSORES DE FRAILE PINTADO 2016 –

SAN FRANCISCO BANCARIO 2017 –

LA PAMPA:

FERROCARRIL OESTE (GP) 2010 –

ALVEAR FBC 2011 –

COSTA BRAVA (GP) 2017 –

MENDOZA:

ANDES FC (GENERAL ALVEAR) 2013 –

ATLETICO PILARES 2014 –

ANDES TALLERES SC 2015 –

LA LIBERTAD 2017 –

MISIONES:

CRUCERO DEL NORTE 2005 –

DEPORTIVO VICTORIA 2014 –

NEUQUEN:

C. A. INDEPENDIENTE 2012 –

DEPORTIVO RINCON 2015 –

C. A. PACIFICO 2017 –

RIO NEGRO:

CIRCULO ITALIANO 2013 –

DEFENSORES DE BUENA PARADA 2013 –

CRUZ DEL SUR 2014 –

INDEPENDIENTE (SAO) 2014 –

SALTA:

RIVER PLATE 2012 –

UNION GUEMES 2013 –

UNION HUAYTIQUINA 2014 –

INDEPENDIENTE (H. YRIGOYEN) 2014 –

C. A. GENERAL PIZARRO 2014 –

SOCIAL CORONEL CORNEJO 2014 –

UNION GUEMES 2017 –

SAN JUAN:

SPORTIVO SAN MARTIN (RODEO) 2014 –

C. A. PEÑAFLOR 2014 –

SAN LORENZO (RODEO) 2017 –

SAN LUIS:

SAN MARTIN (MERLO) 2014 –

SANTA CRUZ:

BOCA (RIO GALLEGOS) 2009 –

BANFIELD (PUERTO DESEADO) 2014 –

SANTA FE:

SPORTIVO A. C. (LAS PAREJAS) 2008 –

SAN JORGE 2009 –

JORGE NEWBERY (VT) 2011 –

A.D. EVERTON OLIMPIA 2013 –

PSM FUTBOL 2014 –

BIBLIOTECA Y CAMPAÑA 2014 –

ARGENTINO (FRANCK) 2015 –

UNION TOTORAS FBC 2017 –

SANTIAGO DEL ESTERO:

INSTITUTO DEPORTIVO SANTIAGO 2013 –

BOCA JUNIORS (TINTINA) 2014 –

INDEPENDIENTE (FERNANDEZ) 2017 –

TIERRA DEL FUEGO:

REAL MADRID 2013 –

VICTORIA (RIO GRANDE) 2017 –

TUCUMAN:

SAN FERNANDO (ING. LEALES) 2006 –

C. A. FAMAILLA 2007 –

SAN JORGE 2011 –

DEPORTIVO AGUILARES 2012 –

Las promociones

2005:

CRUCERO DEL NORTE ASCIENDE AL GANARLE A INDEPENDIENTE (LA RIOJA)

DEPORTIVO INDEPENDENCIA (GC) NO ASCIENDE AL PERDER CON CENTRAL CORDOBA (SDE)

2006:

BELLA VISTA (BB) ASCIENDE AL GANARLE A ASOC. DEP. CENTENARIO (NEUQUEN)

SAN FERNANDO (TUCUMAN) NO ASCIENDE AL PERDER CON JUVENTUD ALIANZA (SJ)

TIRO FEDERAL (MORTEROS) NO ASCIENDE AL PERDER CON SARMIENTO (RESISTENCIA)

2007:

DEFENSORES DE SALTO ASCIENDE AL GANARLE A SPORTIVO A. C. LAS PAREJAS

UNION DE MAR DEL PLATA NO ASCIENDE AL PERDER CON DEPORTIVO COREANO

ATLETICO FAMAILLA ASCIENDE AL GANARLE A SARMIENTO (RESISTENCIA)

FC TRES ALGARROBOS ASCIENDE AL GANARLE A HURACAN (CR)

ARGENTINO (MENDOZA) NO ASCIENDE AL PERDER CON GIMNASIA Y TIRO (SALTA)

COLEGIALES (CONCORDIA) ASCIENDE AL GANARLE A ATLETICO URUGUAY

2008:

UNION (MDP) ASCIENDE AL GANARLE A GIMNASIA Y ESGRIMA (ST FE)

SPORTIVO LAS PAREJAS NO ASCIENDE AL PERDER LA PROMOCION CON SOL DE AMERICA

SALTO GRANDE (CONCORDIA) NO ASCIENDE AL PERDER LA PROMOCION CON C. A. TRINIDAD (SJ)

2009:

DEFENSORES DE FORMOSA NO ASCIENDE AL PERDER CON SPORTING DE PUNTA ALTA

SAN JORGE (ST FE) NO ASCIENDE AL PERDER CON LUJAN DE CUYO

BOCA (RIO GALLEGOS) ASCIENDE AL GANARLE A RACING CLUB DE TRELEW

2010:

FERROCARRIL OESTE (GP) NO ASCIENDE AL PERDER CON INDEPENDIENTE TANDIL

ATLETICO PARANA ASCIENDE AL GANARLE A DEFENSORES DE SALTO

ALTOS HORNOS ZAPLA ASCIENDE AL GANARLE A REAL ARROYO SECO

2011:

ALVEAR FBC NO ASCIENDE AL PERDER CON ATLETICO CONCEPCION

SAN JORGE (TUCUMAN) NO ASCIENDE AL PERDER CON CRUZ DEL SUR (BRC)

JORGE NEWBERY (VT) ASCIENDE AL GANARLE A ATLETICO FAMAILLA

2012:

DEPORTIVO AGUILARES NO ASCIENDE AL PERDER CON RACING TRELEW

INDEPENDIENTE NEUQUEN ASCIENDE AL GANARLE A COMPLEJO DEPORTIVO TTE. ORIGONE

RIVER DE EMBARCACION NO ASCIENDE AL PERDER CON JORGE GIBSON BROWN

Curiosidad

Las provincias de JUJUY, RÍO NEGRO y TIERRA DEL FUEGO aún no tuvieron campeones. ¿En el 2018 será?.

Fuente: Iván Goñi y Román Martín, Ascenso del Interior.