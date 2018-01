Fútbol: “Joselo” Bernal es el nuevo director técnico de Mitre

Bartolomé Mitre oficializó en sus redes sociales la contratación de José María Bernal como entrenador del primer equipo. “Joselo” será presentado este martes, cuando el plantel inicie los trabajos de pretemporada para afrontar el Torneo Federal C.

Tras el anuncio de Adriel Kinyerski, de dejar el cargo para volver a sumarse al equipo auriazul, ya recuperado de su lesión de rodilla, Mitre se vio obligado a buscar un entrenador y apuntó al que estaba antes de su arribo.

Bernal dirigió al conjunto de Rocamora hasta fines de 2015 y dejó el cargo para sumarse al cuerpo técnico de Carlos Roldán, primero en Sportivo Patria (Formosa) y luego en Gimnasia de Concepción del Uruguay.

En su corta pero prolífica carrera como DT logró el bicampeonato con el Auriazul (torneo Clausura 2014 y Apertura 2015) y lo condujo a la final del Clausura 2015.

De esta manera, el ex ayudante de Carlos Roldán en Gimnasia de Concepción del Uruguay afrontará su segundo ciclo como DT del equipo auriazul.

El conjunto posadeño integra la zona 3 de la Región Litoral Norte junto a Tuyutí (Apóstoles), AEMO (Oberá) y Atlético Posadas.

La primera fecha

Atlético Garuhapé vs El Timbó; Sporting vs San Ramón; Deportivo Irigoyen vs MoJoMi; AEMO vs Tuyutí y Mitre vs Atlético Posadas.