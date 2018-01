"Ahora Misiones": en diciembre se registraron ventas por más de 79 millones de pesos y pedirán que se extienda más allá de marzo

Las mayores ventas con las tarjetas adheridas fueron en los rubros electrodomésticos, muebles, indumentaria y calzados.

La variación interanual muestra que en diciembre 2016 el movimiento fue de 49.366.178,33 mientras que el año pasado a igual mes se reigistró 79.572.289,74 pesos. El miembro de la comisión directiva de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Mario Ortigoza, dijo a C6Digital que en la entidad están "más que satisfechos" por esos resultados del programa. "Fue un año difícil", observó. Destacó que según datos extraoficiales aumentó un 61 por ciento del consumo con las tarjetas de créditos de los Bancos adheridos. Agregó que el Ahora Misiones supera al plan nacional Ahora 12 porque tiene reintegros y no tiene limitaciones de rubro, de cantidad, de ventas. Está habilitado para los lunes y martes, prorrogado hasta el 31 de marzo. "Vamos a pedirle al gobernador (Hugo Passalacqua) que siga porque en una ciudad fronteriza como la nuestra" es necesaria su continuidad, agregó.

El Revisor de Cuentas de la entidad mercantil indicó que el comerciante que realiza bien los números está ahorrando el costo de la inflación y le reintegran entre un 15 y 20 por ciento ya estaría pagando en algunos casos casi la mitad de precios el producto.

Ortigoza consideró que la gente está comprando mayormente con tarjetas pese a que existe alguna reticencia de algunos comerciantes por implementar esa forma de pago. "En términos reales si se descuenta la inflación de ese 61 por ciento de venta con el plástico estaríamos en alrededor del 28 o 30 por ciento de aumento real de las ventas con esas tarjetas", explicó.

En este sentido, invitó a los comerciantes que no se adhirieron aún a que lo hagan. "No entiendo cómo puede no estar adherido a algo que es gratis adherirse. Está diciendo no a una herramienta de ventas y casi fundamental en estos momentos. La gente recorre y pregunta si el comercio está o no adherido al programa Ahora Misiones. Si se le dice que no se va a otro que sí lo está", afirmó Ortigoza.

Sostuvo, además, que en cada rubro se vendieron "varios millones de pesos". "En primer lugar los electrodomésticos, muebles, indumentaria y calzados. Luego le siguen otros rubros en menor cantidad, como herramientas en ferretería", apuntó.

También destacó que esta estrategia de venta no existe en otras ciudades de la Argentina. "Nos han llamado de Clorinda, Formosa, para ver cómo hicimos. Estaban desesperados. No es solamente atacar al Gobierno sino hay que pedir y trabajar en conjunto para lograr este tipo de cosas", remarcó al hacer referencia a los resultados.

El directivo de la CCIP manifestó que el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa da cuenta que en promedio en el país, las ventas interanuales - comparando el 2016 con el 2017- dio un crecimiento del 0 por ciento. "Quiere decir que no crecieron las ventas a nivel país. pero en Posadas estamos mucho más afectados. Que tenemos el puente (San Roque González de Santa cruz que vincula la capital provincial con la ciudad paraguaya de Encarnación) con más tráfico vecinal del país, el Ahora Misiones es un paliativo", subrayó Ortigoza.

Recordó que en los días de Navidad se registró el mayor uso de las tarjetas de crédito para las compras con el Ahora Misiones.

"Las diferencias que tenemos con Paraguay son impuestos, cargas laborales y la formalidad. Si el gobierno nacional pone en práctica el articulo 10 de la ley Pyme podemos ir teniendo más ventajas competitivas para hacer frente a las asimetrìas", concluyó. (Redacción original Noticiasdel6.com)