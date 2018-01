Conformaron la Mesa Interinstitucional para garantizar suministro de agua potable en Posadas y Garupá

Participan la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad de Posadas, el Ministerio de Derechos Humanos, el Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (Eprac), Samsa, el Movimiento Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Frente Patria, entre otras organizaciones.

"Ante la grave problemática de falta de suministro de agua en más de 60 barrios de Posadas, el Gran Posadas y Garupá, decidimos generar Mesa entre varias instituciones para tratar las urgentes necesidades de manera concreta, y las cuestiones de fondo con respecto a este derecho inalienable, básico, humano y universal", explicó el diputado Martín Sereno, del Partido Agrario y Social, y secretario político de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

El legislador integra y participa de la Mesa junto a la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad de Posadas, el Ministerio de Derechos Humanos, el Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (Eprac), Samsa, el Movimiento Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Frente Patria, entre otras organizaciones.

"No pagar boletas de agua que no correspondan"

"Consideramos que el agua es un derecho básico humano y universal y la Mesa de Trabajo que conformamos, también tiene como objetivo que cuando haya cortes programados, nos avisen con la suficiente anticipación como para ayudar a organizar a las familias, para que además no tengan que pagar boletas de miles de pesos por un servicio inexistente o deficiente, y para que no les corten el suministro por no pagar", reclamó el diputado provincial, junto a la ministra Lilia "Tiki" Marchesini (Derechos Humanos); Alberto Penayo (Defensoría del Pueblo); José "Pepe" Guccione (Eprac); Marcelo Ojeda y Juan Carlos "Polaco" Yablonsky (Barrios de Pie) y Jorge Atencio (coordinador de Tierras y Agua del Municipio de Posadas), entre otros.

Sereno agregó que la idea es que quines integran la Mesa de trabajo, se reúnan periódicamente para ir acordando con los vecinos de distintos sectores, cómo solucionar la problemática del agua. "La falta de este vital elemento nos afecta a todos, pero encontramos muy buena predisposición de parte de los funcionarios del Eprac y ya hubo compromisos con los vecinos de las chacras 252; 181 y 132 Viviendas de Garupá, contamos con la palabra formal de las autoridades de espaldar desde el Estado el no pago de las boletas de agua cuando no corresponda", destacó el diputado del PAyS y referente de la CTEP.