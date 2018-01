Efecto Márquez Palacios: Decreto prohíbe pagar vacaciones no tomadas por estatales

El instrumento legal del gobernador Hugo Passalacqua expresa en su artículo primero la prohibición de pagar los días de vacaciones no gozadas de las Licencias Anuales Reglamentarias pendientes de usufructo, por períodos que superen los dos años, cuando no se produzca el cese definitivo ya sea por jubilación, fallecimiento o renuncia por razones particulares y se considerarán pérdidas de no ser gozadas efectivamente por el agente. El antecedente más notorio en la materia ocurrió en el Poder Judicial, con uno de sus máximos integrantes.

Modificaciones

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Froilán Zarza, comentó en declaraciones realizadas el 6 de julio del año pasado que se modificó el régimen de las licencias por vacaciones de ministros y jueces del Poder Judicial.

"La idea es que en la feria se tomen descanso, es decir cuando se para la actividad judicial, aunque también se demandan guardias para que no se detenga el servicio. Hay lugares y cuestiones que no pueden esperar. La intención es que la mayoría se tome vacaciones y no las fraccione", observó.

La modificación se produjo luego de un reclamo de familiares del ex ministro fallecido Manuel Augusto Márquez Palacios. Indicó al respecto que "son cosas que suceden, pero modificamos la acordada que establecía el régimen general y adoptamos el de la Administración Pública que establece un plazo temporal para el uso de las licencias".

"La licencia es un derecho laboral al descanso y recuperación del trabajador. No es un capricho, porque de lo contrario después se siente esa falta de licencia y se resiente el servicio", sentenció Zarza. (Redacción original Noticiasdel6.com)