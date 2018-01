Barrionuevo le advirtió a Macri que si se mete con los gremios “terminará mal”

El titular del gremio de los gastronómicos, Luis Barrionuevo, envió un mensaje al Gobierno nacional, en el marco de la anunciada embestida contra los gremios, especialmente los de la CGT. “A los sindicatos los atacaron los militares, (Raúl) Alfonsín, y (Fernando) De la Rúa y terminaron mal”, advirtió.

El miércoles en declaraciones al canal Todo Noticias, Barrionuevo recordó que “a los sindicatos los atacaron los militares, (Raúl) Alfonsín, y (Fernando) De la Rúa” y que esos gobiernos “terminaron mal”. La amenaza se completó con una metáfora: “le muerden la cola al león y terminan mal”, agregó.

Para Barrionuevo “el Gobierno no encuentra el rumbo, privilegia la timba financiera y no vienen las inversiones” y pidió que “se hagan cargo y que no nos ataquen a nosotros”. En ese sentido, adelantó que “por ahora no hay reconciliación con el Ejecutivo”.

También desestimó que se vaya a cordar “techos” en las paritarias. “Yo no lo voy a hacer. Falta mucho para ponernos a negociar. Y si quieren limitar los mandatos, que pongan una fecha. ¿Cuánto más puedo durar frente a mi gremio? No hay problema con ese proyecto, que se trate en el Congreso”, remató.

Fuente: El Cronista.