"Los empresarios tienen una ganancia excesiva con el aumento de precios"

Así lo enfatizó el titular de Defensa del Consumidor, Alejandro Garzón Maceda, quien en diálogo con señaló que “si a la hora de analizar los precios de los productos uno se siente a hacer los cálculos, es evidente que hay los empresarios ganan más de lo que deberían, se ven favorecidos por la inflación”. Agregó que “vivimos en un sistema económico que nos dice que uno no puede controlar lo que cuesta el producto que está en góndola”.

Al respecto, dijo que “se debe determinar cuánto sale poner en la calle un artículo y ver lo que realmente gana el empresario por esa actividad. Así se puede conocer lo que realmente está sacando de ganancia, la cual es bastante grande”.

“Nadie muestra los costos reales. Por ejemplo, la actividad del transporte urbano de pasajeros; no sabemos cuánto sale realmente prestar el servicio. Cuando se hizo la audiencia por el aumento, pedí que nos muestren los números y me dijeron que no hay registro. Tal vez ellos tengan razón en pedir determinado incremento pero me tienen que demostrar que no es una barbaridad lo que implementan”, explicó.

Al ser consultado sobre los precios sugeridos, aseveró que es un modo de promoción de las empresas que tienen que ver con promociones que arman para ciertas zonas. “No es necesario que el comercio respete pero si el costo es de 35 y te cobran 68, es porque directamente el comerciante está metiendo la mano en el bolsillo de comprador. Es un robo y la única defensa es no comprar”, detalló.

Al respecto, agregó que ese problema suele ocurrir sobre todo con productos que no son de primera necesidad como las gaseosas, las papas fritas y los chocolates.

Sobre el cigarrillo, advirtió que si tiene un precio en la etiqueta, se tiene que cumplir. Añadió que “las distribuidoras les dan a los comerciantes un precio que si o si se debe respetar, porque no es indicativo, es establecido. El que no cumple y cobra de más sélo lo hace para tener más ganancia”.

Servicios de luz y agua: “Las categorizaciones y la cantidad de consumo son determinantes”

Garzón Maceda subrayó que el aumento de energía “fue más de lo debido”. Sostuvo que “ellos te dicen aumento porcentual de energía en el que te meten el mayor y el mínimo y te sacan un promedio que es menos de lo que se recibe en realidad, porque nosotros estamos en un margen mayor. En Misiones no hay subsidios salvo el de que da la provincia y eso hace que se sienta con más fuerza el incremento tarifario”.

Expresó que es importante conocer cómo se conforman los cuadros tarifarios de cada uno de los sectores que utilizan energía.

“Tenemos en Misiones primero las categorías, que son los tipos de consumidores, como el comercial y residencial. Dentro de cada categoría se estudia si uno es jubilado, pensionado, beneficiario de energía comunitaria, que son subcategorías”, afirmó.

“Después están las tarifas que son varias que dependen de la cantidad de energía que uno consume”, aseguró. El titular de Defensa del Consumidor manifestó que “si se utiliza hasta 200 kb hay una tarifa, se supera eso y hay otra. En la misma cuadra hay gente que le vienen diferentes tarifas en las boletas y están en la misma categoría. Uno viene consumiendo 200 kb y después se consume 201 y se termina pagando una tarifa superior. Eso es un problema, a eso se agrega el flagelo del aumento que es más del 60% y no un 35% cómo se está diciendo”.

En el caso del servicio de agua potable, aclaró que la empresa debe llevar agua en camiones o botellas mientras no hay servicio en los barrios. Contó que desde la empresa aseguraron que lo hicieron en los últimos días de diciembre, cuando varias zonas de Posadas se quedaron sin agua.

“Nosotros les pedimos precisiones para saber si es cierto que cumplieron con eso. La gente paga un mínimo determinado por lo que tiene que tener garantizado lo que está pagando”, concluyó.