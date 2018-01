Puente San Roque González: señalan que el Gobierno argentino debe solucionar el problema de las demoras

En diálogo con el concejal de la ciudad vecina de Encarnación, Pablo Novosad, destacó que el martes estuvo reunido con algunos pares de Posadas con quienes coincidió en la necesidad de trabajar para terminar con las largas horas de espera que las personas deben realizar para cruzar el puente San Roque González de Santa Cruz para dirigirse a Posadas y Encarnación. “Nosotros podemos hacer mucho ruido, pero los que tienen en sus manos la posibilidad de hacer algo son las autoridades nacionales”, indicó.

En ese sentido, explicó que “estamos hablando de la Ley Nacional de Migraciones de Argentina, los que estamos en organismos provinciales y municipales no pueden hacer mucho. Igualmente intentaremos todo lo posible para hacernos oír y que se haga algo para frenar con esto”.

Sostuvo que en las extensas filas “hay personas con sus hijos pequeños, gente que sufre de presión baja o alta, que necesita ir al baño. Ellos no merecen sufrir tanto tiempo de espera. Se deben respetar los derechos humanos. Estamos tan cerca y hermanados y hay gente que no puede pasar al otro lado”.

Comentó que hace un año y medio no va hacia la capital misionera debido a no puede estar tantas horas esperando en el puente. “Hace unas semanas quise llevar a gente de Asunción a comer algo a Posadas para que conozcan la ciudad. Era un sábado a las 9 de la noche y tuve que volver porque la fila era larga y no se movía”, detalló.

Por último, confirmó que el viernes a las 18 habrá una manifestación con un "bocinazo" del lado paraguayo pero sin cortar el paso. “Esto es solo un paliativo, porque la solución que todos esperamos debe venir de otro lado”, remarcó.