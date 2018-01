Fútbol: los Federales B y C podrían desaparecer pronto

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Fabián Tapia, se refirió a lo que pueden ser unas grandes variantes que se podrían venir a nivel organizativo. Como primera medida (la única que se conoce hasta el momento), se eliminará el promedio.

Por ahora no hay nada definido, las posibilidades y especulaciones son muchas. Todo da a indicar que sería una renovación de pie a cabeza ya que, como dijo Tapia, las categorías involucradas serían la “B Nacional, B Metropolitana, Primera C, D y torneos federales”.

El proyecto fue impulsado por Pablo Toviggino (hoy secretario general de AFA, en su momento presidente del Consejo Federal) y se viene tratando y estudiando hace un buen tiempo. ¿Cuál es la idea? En un principio, la B Nacional resurgiría de una “fusión” del Federal A y la Primera B Metropolitana, formando así una categoría renovada con 20 equipos del interior y metropolitanos. Un escalón abajo quedaría el previamente mencionado Federal.

La incógnita recae en lo que sucederá más abajo. Más precisamente en los Federales B y C. Se habla que luego del Mundial de Rusia 2018, que es efectivamente cuando se comenzará a llevar a cabo este “reestructuración”, ambas categorías desaparecerán. Ante esta incógnita, lo único que uno puede hacer es preguntarse… ¿Éstos certámenes entrantes de ambos Federales serán los últimos?

A continuación, la cita completa de las declaraciones del presidente de AFA: “En marzo vamos a anunciar la modificación de todos los torneos; B Nacional, B Metropolitana, Primera C, D y torneos federales para devolverles el protagonismo a las provincias y que puedan recuperar sus ligas que hoy se van castigadas jugando días de semana. Los clubes están perdiendo el patrimonio y el interés de querer jugar en sus propias ligas provinciales. El objetivo es hacer un producto más atractivo y poder ayudar a los clubes económicamente. Esta idea va a ir de la mano con la finalización de los promedios. En marzo, cuando anunciemos como se va a jugar el fútbol argentino, una vez terminado el mundial, también vamos a anunciar la finalización de los promedios. De acá a tres años no se va a jugar más con promedio. Me parece que son los cambios que hay que producir en el futbol, acompañado de torneos más profesionales, donde podamos revalorizar este producto que tenemos”.

Fuente: AFA.