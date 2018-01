Puente San Roque González: en Encarnación convocan a un “Bocinazo Solidario” en reclamo a mejoras en el cruce

Será este viernes a las 18 en la cabecera del Puente Internacional que une Posadas con Encarnación. Es para denunciar las largas esperas en lado argentino. El lema es “Que se escuche en Buenos Aires y Asunción”.

El Concejal encarnaceno, Andrés Morel se mostró frustrado tras años de reuniones entre Paraguay-Argentina que no lograron destrabar el cruce fronterizo sobre el Puente Internacional San Roque González.

Para Morel, es hora de que el país (Paraguay) tome medidas drásticas para que exista una real solución de la problemática. Sostuvo que es inaudito que en dos ciudades vecinas con 400 años de relacionamiento, las personas sean sometidas a largas horas de sufrimiento para cruzar pocos kilómetros.



Indicó que “hay días y horarios en que se llega más rápido a Asunción, que a Posadas y que agilizar este paso depende la voluntad política de burócratas, que no ven o no quieren ver el sufrimiento diario de miles de personas. No exigimos que se liberen los controles de Aduana o Migraciones, pedimos la agilización del libre tránsito de personas, garantizado por nuestras constituciones”, resaltó.

Fuente: Itapúa en Noticias.