Básquet: OTC buscará seguir su racha positiva

Oberá Tenis Club pudo arrancar de la mejor manera el 2018. La victoria 84 a 83 en Villa María ante Ameghino, le permitió extender la buena racha con la que cerró el año pasado. En el marco de la segunda fase de la Conferencia Norte, el elenco misionero suma tres triunfos en la misma cantidad de presentaciones. Ya en Córdoba, el plantel disfruta el buen momento sin alejar su mirada del próximo rival, Barrio Parque. El partido será este viernes desde las 21.30 con arbitraje de Fabio Alaniz y Alberto Ponzo.

En el análisis del último juego, Mauricio Corzo, una de las figuras que tuvo el partido, afirmó que le hubiera gustado no sufrir tanto al cierre. “Hubiera sido más lindo ganar no sufriendo, por una gran diferencia. Pero bueno, contentos porque se dio la victoria, es importante en lo anímico, primer partido del año, de visitante en una cancha que no conocíamos. La victoria nos llenó de energía para seguir por la misma senda” expresó.

Una de las incógnitas, en la previa, era saber si el equipo sería capaz de retornar a la producción que logró antes del receso. “Era lo más difícil porque justo paramos en el mejor momento nuestro. El juego venía siendo fluido, sólido y justo paramos, pero supimos ganar el primer partido, eso nos va a ayudar a estar tranquilos, porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien” señaló Corzo.

El lugar de privilegio en el que está el OTC, no deja de sorprender a propios y extraños, por lo que apoderarse y capitalizarlo sería la continuidad ideal.

Para ello sostuvo el jugador, “hay mucho por mejorar. Esta vez les dimos en el primer tiempo mucha facilidad en la conducción, jugaban muy libremente, además tenían una efectividad tremenda. En el tercer cuarto salimos mejor, pudimos contener al base y cortar las vía de gol e insistir con hacer nuestro juego, pudimos ahí pasar al frente, incluso en algún momento tuvimos ventaja de once puntos. Seguir trabajando en la defensa, sostener la paciencia que estamos teniendo, siempre seguimos con la misma idea, nos mantenemos, entonces cuando el rival merma su intensidad seguimos empujando y eso nos permite llegar a lo que buscamos. No debemos relajarnos” subrayó.

Sobre el rival que sigue, Barrio Parque, al que superó por 86 a 75, el pasado 21 de diciembre en Oberá, Mauricio Corzo señaló que no deja de ser un importante plantel, que además se reforzó durante el receso. “Seguramente hay una planificación elaborada por el cuerpo técnico, en el que estaremos trabajando” indicó y anticipó que para el primer partido en Oberá, este año, el lunes 15 ante Talleres de Tafí Viejo, sueña con que el público acompañe.

“Queremos que sea una fiesta el lunes, esperamos un estadio a pleno. Queremos que la gente se identifique y tenga la seguridad que damos lo mejor que tenemos”.