Bebé prematuro nació pesando un kilo y medio y tuvo una "milagrosa" recuperación

En su visita a los estudios de los padres del pequeño Thomas, "Cayo" y Nadia Niven, relataron la experiencia que vivieron con su hijo, quien nació prematuramente con 38 semanas de gestación en el Neonatal de Posadas, debido a que en Encarnación no contaban con terapia intensiva neonatología. “El médico de cabecera nos dio la opción de ir hasta Asunción o trasladarnos hasta Misiones. Como no había tiempo decidimos cruzar a la Argentina”, comentó Cayo. "La gente que pasa por el puente no sólo lo hace para hacer compras", observó.

Nadia venía con un embarazo normal hasta que empezó a sentir mareos y fuertes dolores. El 16 de noviembre a la madrugada tuvo una pérdida que encendió la alarma por el estado de salud del bebé que terminó con la internación de la mujer en Posadas.

“Recibimos muy buena atención desde que entramos hasta que salimos. A las 19:40 le hicieron de urgencia una cesárea, luego de realizarle todos los estudios correspondientes”. Agregó que “nuestro bebé nació con 1.500 gramos, muy por debajo de los 2.500 que debía tener. La razón fue la presión baja que tenía que no le permitió crecer normalmente”.

Thomas estuvo más de 50 días en el hospital bajo el cuidado de los profesionales de salud y el constante acompañamiento de sus padres.

“Estuvimos todo el tiempo ahí porque los niños cuando sienten el amor de su mamá y su papá se recuperan más rápido y eso es lo que queríamos”, resaltó.

Nadia, en tanto, destacó que “fueron profesionales conmigo y con mi bebé. Quiero agradecerles por prestar atención hasta al mínimo detalle. Me dieron mucha fuerza para seguir. Se preocuparon por la salud y por nuestros sentimientos. Todo fue para que él se ponga mejor y pueda ir a casa”.

“Nos dieron desayuno, almuerzo, merienda y cena para que estemos fuertes todas las mamás para estar al lado de nuestros bebés. No hay que quejarle por las cosas mínimas, el sistema de salud en Misiones es muy bueno y tienen que aprender a valorarlo, porque en Encarnación no tenemos eso”, añadió.

En ese sentido, "Cayo" aseveró que el sistema de salud en Paraguay está en una debacle. "tenemos un hospital regional que está colapsado en todos los sentidos. “El sistema es muy precario y los médicos hacen lo que pueden con lo poco que tienen. Es imperioso que se hago algo urgente porque tenemos acceso a los sanatorios privados donde está lo mejor pero hay gente que no puede acceder por el costo”, subrayó

A su vez, contó que tuvo que pagar 10.000 pesos por la cesárea de su esposa lo cual “es barato porque además le dieron todos los medicamentos y la atención posterior. Estoy muy agradecido por cómo nos atendieron en el hospital en Posadas. Hasta cuna nos dieron, yo no lo podía creer. Encima había gente que se quejaba”.

Al ser consultado sobre las demoras en el puente San Roque González de Santa Cruz, "Cayo" señaló que una madrugada "me tuve que quedar casi cinco horas en el puente para poder pasar. La gente suele pensar que uno sólo pasa para hacer compras y no es así, muchas van para hacerse tratamientos médicos o ir a la iglesia o incluso a visitar a familiares. Hay de todo, no se puede juzgar".

Indicó que "no puede ser que haya hasta 10 horas de espera, no se que problemática hay, pero es inhumano que eso suceda".

En cuanto al personal de Inmigración, sostuvo que "son muy criticados pero ellos están cansados y sobrecargados porque no es fácil recibir a la cantidad de gente que pasa día a día de una ciudad a la otra".

Nadia opinó que "se debe encontrar una manera de agilizar la cuestión. Hay niños y adultos mayores que no pueden aguantar no ir al baño o no comer. Algo hay que hacer. Una hora se puede esperar pero más que eso es terrible para los que esperan".

Ver Nota Completa en siguiente link

https://www.facebook.com/canalseisposadas/videos/1648767078523401/