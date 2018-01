Frigerio: "Sabíamos que no íbamos a poder cumplir con la pauta inflacionaria"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó que el presidente Mauricio Macri "es el que fija los objetivos de política macroeconómica, incluida la meta inflacionaria, pero las políticas para alcanzar esa meta son decisión autónoma e independiente del presidente del Banco Central".

"Creo que además la decisión que tomó el Banco Central respecto a la baja de la tasa en contra de lo que el mercado descontaba habla a las claras de que se maneja con la autonomía que requiere ese cargo", afirmó Frigerio, quien destacó que "por supuesto" que Federico Sturzenegger va a continuar al frente de la entidad monetaria.



En declaraciones al diario El Tribuno, luego de conocerse la inflación anual de 2017, Frigerio explicó "sabíamos y reconocimos hace algunos meses que no íbamos a poder cumplir con la pauta que se había planteado a principios de año y también replanteamos la pauta inflacionaria para el año que viene".



"Ahora tenemos que ocuparnos de cumplir la nueva pauta de 2018", explicó el titular de la cartera política, quien explicó que la nueva meta de inflación es "cumplible". Además, consideró: "El mercado estimaba una inflación en el orden del 16 por ciento, prácticamente muy parecida a la que nosotros fijamos como nueva meta, así que no hubo impacto en las decisiones económicas a partir del cambio de objetivos inflacionarios".



"Nosotros estamos viendo una economía en expansión. Después de muchos años, la economía creció en 2017 y va a crecer este año. O sea que estamos en una economía en la cual el sector privado se está expandiendo después de mucho tiempo. El sector público tiene que entender de una vez que no se puede vivir eternamente de fiado, tanto a nivel nacional como provincial y municipal", agregó.



"Ese camino lo tenemos que cumplir y estamos decididos; la ley de Responsabilidad fiscal es una buena señal en línea con esta decisión política", aseguró.

Fuente: Ámbito.