Aumento de luz: “Esperábamos una suba normal pero jamás pensamos que iba a ser tanto”

Así lo aseguró un comerciante jubilado en diálogo con . En ese sentido, contó que “este mes me vino un aumento de prácticamente el 100%. Cuando cobre mi jubilación voy a pagar porque con lo que ganó en mi negocio no alcanza”. Además, aseguró que hubo varios cortes de luz en las últimas semanas que “me perjudican claramente porque la luz es necesaria para mantener todo. Encima uno no sabe si seguirán los cortes”.

Otro ciudadano manifestó que al no existir un ente superior al cual reclamar “los de Emsa terminan siendo juez y parte”. Insistió en que no hay un organismo al cual dirigirse y volcar la queja.

“A mi papá le rompieron el bolsillo con una tarifa social que iba de 400 a 500 pesos mensuales y se disparó a 2.600 pesos con un consumo de 400 kilobatios que en mes pasó a 1.300 kb teniendo los mismos electrodomésticos y consumiendo lo mismo. Esto es una locura”, señaló.

Por su parte, un jubilado comentó a que “no podemos hacer nada, uno reclama, vienen a ver el medidor, encima te cobran por eso y te dicen que el aumento está bien y que tengo que consumir menos”. Al respecto, indicó que “tenemos lo necesario en una casa de familia, no gastamos tanto”.

Al ser consultado por el servicio dijo que “es normal pero no para pagar tanto. Pagaba 300 pesos y ahora pagó más de 2.000 pesos. Para hacerlo tuvimos que usar plata que estaba guardada para el pago de otras cuentas”.

Por último, una jubilada recalcó que ella sola paga sus impuestos y subrayó que en enero tuvo que abonar el doble por el servicio de luz eléctrica. “Por ahora me puedo arreglar pero si un día me viene 3.000 pesos me muero. Cobro 7.000 y con eso también tengo que comer y pagar mis medicamentos”.