Familiares del ARA San Juan rechazan el informe de EE.UU. y piden que siga la búsqueda del submarino

El informe producido por la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos asegura que el Ara San Juan habría sufrido una implosión en 40 milisegundos, y que por tal motivo los marinos murieron instantáneamente. Aunque los familiares aseguran haber accedido a está información aguardan por una respuesta de parte de la Armada nacional.



“Esto como fue de la Central de Inteligencia de Estados Unidos, no es oficial”, observaron. “Entonces hasta que la Armada Argentina no nos confirme que pasó queremos que lo sigan buscando al submarino”, explicó a Perfil, Maria Rosa Villareal, madre Fernando, jefe de operaciones del submarino. Además, agregó que “a lo mejor no hubo una explosión, están al garete, están en otro lado”. “Tenemos todas esas preguntas y necesitamos que alguien nos de las respuestas” porque “no puede ser que un submarino desaparezca”, indicó.

Cristina Gallardo, hermana de Javier suboficial principal del navío, confirmó que “tenia conocimiento de este informe hace tiempo”, aunque prefirió no dar más precisiones sobre el tema. El comunicado detalla que, tras implosionar, la nave se hundió "verticalmente" a una velocidad de 10 a 13 nudos.

Por su parte, Itatí Leguizamon, esposa del tripulante Germán Suarez, también asegura que “ya sabíamos” del informe norteamericano, “por lo menos desde fines de noviembre o principios de diciembre”, indicó a PERFIL. Con dolor y pesimismo sobre confesó que saber que su “marido está muerto”. “No me interesa lo que me pueden decir desde la Armada o el Gobierno”.”Considero que siguen mintiendo”, opinó.

Si bien para Maria Rosa la Armada Argentina"mintió desde el principio", aseguró con firmeza que “la esperanza nunca la voy a perder porque quiero a mi hijo de nuevo conmigo”. Su optimismo también se traslada a los cambios producidos en las FF.AA porque “con los nuevos comandantes la relación es mejor”. “Tenemos un diálogo más fluido y ellos quieren que se esclarezca todo esto para el bien de la Armada”, remarcó.

Mientras se realizan los preparativos para una misa por los dos meses desde el último contacto con el ARA San Juan, los familiares de los tripulantes aguardan por una reunión con el Ministro de Defensa, Oscar Aguad, y con José Luis Villán, jefe del Estado Mayor Naval, quienes “nos tienen que dar explicaciones”, concluyó Villareal. (Perfil.com)